Pensionsrückstellung

Figuerchen stehen an Zeitstrahl, Rentenalter
Figuerchen stehen an Zeitstrahl, Rentenalter
BFH

Steuerliche Anerkennung von arbeitnehmerfinanzierten Pensionszusagen

Wird die einem angestellten Gesellschafter-Geschäftsführer zugesagte Pension ausschließlich durch Entgeltumwandlung finanziert, ist die Zusage auch dann fremdüblich, wenn sie ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar oder kurze Zeit nach Neugründung der Gesellschaft erteilt wird. Voraussetzung hierfür ist aber, dass für den Arbeitgeber kein signifikantes Risiko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche mitfinanzieren zu müssen (zum Beispiel wegen Vereinbarung einer über dem risikoarmen Marktzins liegenden Garantieverzinsung).
Berechnung mit Taschenrechner
Berechnung mit Taschenrechner
BFH

Ansatzvoraussetzungen für eine Pensionsrückstellung

Fehlt es an einer Eindeutigkeit der Zusage einer Versorgungskomponente, hindert dies eine Rückstellung für die Zusage einer anderen Versorgungskomponente (bei Teilbarkeit der zugesagten Leistungen) nicht. Sind daher die Voraussetzungen für den Bezug einer Altersrente mit Erreichen der Regelaltersgrenze eindeutig bestimmt, ist hierfür eine Pensionsrückstellung zu bilden, auch wenn die Pensionszusage keine eindeutigen Angaben zu den Voraussetzungen eines vorzeitigen Altersrentenbezugs enthält.
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
Stapel von Euromünzen auf Finanztabellen
BFH Kommentierung

Pensionsrückstellung für Alleingesellschafter-Geschäftsführer in Fällen der Entgeltumwandlung

Der Ansatz einer Pensionsrückstellung nach § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG setzt eine Entgeltumwandlung i.S. von § 1 Abs. 2 BetrAVG voraus. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine GmbH ihrem Alleingesellschafter-Geschäftsführer eine Versorgungszusage aus Entgeltumwandlungen gewährt, da der Alleingesellschafter-Geschäftsführer der GmbH kein Arbeitnehmer i.S. des § 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2 BetrAVG ist. Die darin liegende Bevorzugung von Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer i.S. des BetrAVG ist verfassungsgemäß.
Wegweiser Bundesverfassungsgericht vor blauem Himmel
Wegweiser Bundesverfassungsgericht vor blauem Himmel
Pensionsrückstellungen

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Zinssatz von 6 %

Der 10. Senat des Finanzgerichts Köln hält den Rechnungszinsfuß von 6 % zur Ermittlung von Pensionsrückstellungen in § 6a EStG im Jahr 2015 für verfassungswidrig. Er hat deshalb am 12.10.2017 beschlossen, das Klageverfahren 10 K 977/17 auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit des Rechnungszinsfußes einzuholen (s. Pressemitteilung des FG Köln v.16.10.2017).
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 6a Pensionsrückstellung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 6a... / 2 Voraussetzungen für die Bildung einer Pensionsrückstellung (Abs. 1)
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 6a... / 1.5.1 Pensionsrückstellung als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 6a... / 5.7 Herabsetzung und Auflösung der Pensionsrückstellung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 6a... / 2.4 Gewinnabhängige Leistungen und Leistungsvorbehalte
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
Pensionszusage Rückstellung Abzinsung Verdeckte Gewinnausschüttung Abfindung Bilanzierung Bundesverfassungsgericht Entgeltumwandlung Betriebsausgaben Zinssatz Einkommensteuer Gesellschafter-Geschäftsführer Sterbetafel Betriebsrente Wohnimmobilienkreditrichtlinie Gesetzesänderung Personalentwicklung IDW Geschenk GmbH GmbH-Gesellschafter Diversity Rentenversicherung Mitbestimmung Finanzgericht Teilwert Betriebsveranstaltung Rentenbeginn Pension Verfassung