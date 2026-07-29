Bilanzierung

Schriftzug Literatur
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Online-Literaturforum November

Fundiertes Fachwissen zur korrekten Anwendung der IFRS-Rechnungslegung

Als international anerkanntes Regelwerk stellt die IFRS-Rechnungslegung hohe Anforderungen an Bilanzierende, Prüfer und Berater. Die Standards sind komplex und unterliegen laufender Weiterentwicklung – entsprechend ist die Praxis auf verlässliche Erläuterungen angewiesen. Diese Ausgabe des Literaturforums stellt zwei aktuelle IFRS-Kommentare mit führender Fachreputation sowie ein einführendes Lehrbuch vor.
Mitarbeiter in einem Lager
Mitarbeiter in einem Lager

Stichprobeninventur

Die hartnäckige Vorstellung, der gesamte Lagerbestand müsse einmal im Jahr als Vollaufnahme erfasst werden, hält sich wacker. Und doch wissen die meisten Finanzverantwortlichen: Selbst eine akribisch durchgeführte Stichtagsvollinventur bildet selten den tatsächlichen Bestand ab, weder mengen- noch wertmäßig. Das Top-Thema stellt die Vorteile und die Voraussetzungen der Stichprobeninventur vor, die eine echte Alternative zur Stichtagsvollinventur ist.
Frau Berechnung Finanzen
Frau Berechnung Finanzen
Rückstellungsbildung

Freiwillige Kulanzen und ihre bilanzielle Behandlung in der Industrie

In der Industrie sind freiwillige Kulanzen ein gängiges Mittel, um Kundenbeziehungen zu pflegen und auf unvorhergesehene Qualitätsmängel oder Lieferverzögerungen zu reagieren. Obwohl sie betriebswirtschaftlich sinnvoll sind, stellen sie das Rechnungswesen und Controlling vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere die bilanzielle Behandlung ist komplex, da freiwillige Kulanzen weder vertraglich festgeschrieben noch standardisiert sind. 
Dienstwagen_Fuhrpark_Geschäftswagen_Mercedes_DSC5378
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BFH

Bilanzielle Behandlung des Leasing-Restwertmodells

Die beim Leasing-Restwertmodell von einem Kraftfahrzeug-Händler an einen Automobilproduzenten zur Übernahme des Restwertrisikos (Restwertabsicherung) zu leistenden "Beteiligungsbeträge" sind im Zeitpunkt der Zusage der Restwertabsicherung nicht als Verbindlichkeit zu passivieren. Der Bildung einer Verbindlichkeitsrückstellung in Höhe der beim Fahrzeugrückerwerb zu leistenden "Beteiligungsbeträge" steht der Grundsatz der (Nicht-)Bilanzierung schwebender Geschäfte entgegen.
Stapel Münzen Bitcoin
Stapel Münzen Bitcoin
Green Crypto Assets

Die MiCA-VO und ökologische Angaben laut den technischen Regulierungsstandards der ESMA

Das zweite Diskussionspapier zur Markets in Crypto Assets-Verordnung (MiCA-VO) legt u.a. Inhalt, Methoden und Darstellung von Informationen über Nachhaltigkeitsindikatoren fest. Diese Angaben könnten für die Berichterstattung von Unternehmen, die mit Crypto Assets agieren, künftig eine große Rolle spielen. Diese News bietet einen Überblick und vergleicht mit den Angaben gemäß der European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Jahreswechsel HPO 2022-2023
Jahreswechsel HPO 2022-2023
HGB, BFH-Urteile und BMF-Schreiben

Jahresabschluss 2023: Überblick aller relevanten Entwicklungen

Wie in jedem Jahr gab es auch 2023 verschiedene Entwicklungen, die sich auf den Jahresabschluss bzw. die Gewinnermittlung auswirken. Diese Entwicklungen  werden nachfolgend in kompakter Form erörtert. Die Änderungen in Steuergesetzen werden in einem gesonderten Beitrag aufgeführt, da aktuell nicht absehbar ist, wann und wie diese umgesetzt werden, nachdem das Wachstumschanchengesetz vorerst gestoppt wurde.
Häuser Modellhäuser Siedlung Modell
Häuser Modellhäuser Siedlung Modell

Planen, bauen, bewerten und bilanzieren: Worauf es ankommt

Das Rechnungswesen ist oftmals nicht in der Planung von Bauprojekten involviert. Viele Entscheidungen bzgl. Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen werden in den Unternehmen getroffen, ohne auf das Know-how in der Buchhaltung zurückzugreifen. Der Anlagenbuchhalter sollte sich daher mit seinen Kenntnissen über die Bewertung und Bilanzierung schon während der Planungsphase in die Bauprojekte einbringen.
Stapel Münzen Bitcoin
Stapel Münzen Bitcoin
Bilanzierung von Crypto Assets

Bisherige Entscheidungen und aktuelle Projekte bei der Bilanzierung von Crypto Assets

Die Bedeutung von sog. "Crypto Assets" ist in den letzten Jahren gestiegen. Damit rückt auch deren Bilanzierung immer stärker in den Fokus. Für zentrale Kategorien von Crypto Assets ist die Bilanzierung und Bewertung jedoch noch weitgehend ungeklärt. Im Folgenden werden bisherige Entscheidungen und aktuelle Projekte zur Bilanzierung von Crypto Assets beschrieben.
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Jahresabschluss-Analyxe: Bilanzen lesen, verstehen und gestalten
Bilanzen lesen, verstehen und gestalten

Anhand eines Fallbeispiels, dem die Werte eines realen Unternehmens zugrunden liegen, wird Schritt für Schritt eine Jahresabschluss-Analyse durchgeführt. Zahlreiche zusätzliche Beispiele veranschaulichen auch komplexe Zusammenhänge.
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