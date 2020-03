Das Coronavirus hat auch angesichts der teilweise hysterisch geführten öffentlichen Diskussion inzwischen reale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Lieferungen bleiben aus, Messen werden abgesagt, Mitarbeiter sind erkrankt oder in Quarantäne. Fraglich ist, ob und wie dies im Jahresabschluss nach HGB zu berücksichtigen ist.

Das Coronavirus hat auch angesichts der teilweise hysterisch geführten öffentlichen Diskussion inzwischen reale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Lieferungen bleiben aus, Messen werden abgesagt, Mitarbeiter sind erkrankt oder in Quarantäne. Fraglich ist, ob und wie dies im Jahresabschluss nach HGB zu berücksichtigen ist.

Keine Bewertungsanpassungen zum Stichtag 31.12.2019 durch Coronavirus

Da zum Stichtag 31.12.2019 die Erkrankung noch als „Häufung von Patienten mit einer Pneumonie (Lungenentzündung) unbekannter Ursache in Wuhan“ vom WHO-Landesbüro in China eingeschätzt wurde, besteht nach HGB keine Möglichkeit, die später ggf. offenbar werdenden ökonomischen Folgen bereits in den Stichtagswerten als wertaufhellende Ereignisse einzustufen. Sowohl Gründe für die Bildung einer Rückstellung oder Abwertungsbedarfe von Vermögensgegenständen liegen zum Stichtag 31.12.2019 nicht vor. Vielmehr sind die sich zunehmend abzeichnenden Auswirkungen – wenn das Unternehmen überhaupt konkret betroffen ist – als wertbegründendes Ereignis für das Geschäftsjahr 2020 einzustufen.

Berichterstattung im Anhang: Coronavirus als Ereignis nach dem Abschlussstichtag

Wertbegründende Ereignisse (s. Abgrenzung zwischen wertaufhellenden und wertbegründenden Ereignissen) nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung sind, soweit sie zwischen dem Stichtag und der Aufstellung (in besonderen Fällen sogar bis zur Feststellung) des Jahresabschlusses eingetreten sind, als Angabepflicht für mindestens mittelgroße Kapitalgesellschaften nach § 285 Nr. 33 HGB zu behandeln und in einem Nachtragsbericht darzustellen. Dabei sind die Art und die finanziellen Auswirkungen dieser Ereignisse anzugeben.

Besondere Bedeutung für Angabepflicht entscheidend

Vorgänge besitzen eine besondere Bedeutung, wenn sie zu einer anderen Darstellung der Lage der Gesellschaft geführt hätten, wären sie schon vor Ende des Geschäftsjahrs eingetreten. Dies ist in der aktuellen Situation somit höchst individuell einzuschätzen. Eine reine Befürchtung, es könnten auf das Unternehmen wesentliche Auswirkungen zukommen, wären eher im Lagebericht im Rahmen der Risikoberichterstattung oder im Prognosebericht zu platzieren.

Erfahrungen etwa mit der Lungenkrankheit SARS, der 2002/2003 jedoch mit gut 750 Todesfällen deutlich weniger Menschen zum Opfer fielen, verglichen mit der aktuellen Pandemie, zeigen, dass es nach dem Abklingen zu Nachholeffekten in vielen Branchen kommen kann, die die erwarteten Umsatzeinbrüche wieder Großteils ausgleichen. Dies ist aber stark von der Branche abhängig.

Angabe der finanziellen Auswirkungen notwendig

Auch unter dem Aspekt der Notwendigkeit der Angabe der finanziellen Auswirkungen für die Anhangangabe ist es schwierig, bereits jetzt, da die Welle an Infektionen Deutschland erreicht, Auskunft zu geben. Ausnahme wäre, es lägen bereits klare Ereignisse, wie etwa abgesagte Messen, Produktionsstillegungen aufgrund fehlender Zulieferteile oder fehlender Mitarbeiter, die erkennbar nicht mehr aufgeholt werden können, vor.

Nachtragsbericht schließt zeitliche Lücke zwischen Abschlussstichtag und Zeitpunkt der Berichterstellung

Zu berichten ist grundsätzlich über positive wie negative Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahrs. Dem Vorsichtsprinzip entsprechend kommt beunruhigenden negativen Entwicklungen eine größere Bedeutung bei der Berichterstattung zu. Der Nachtragsbericht behebt die zeitliche Verzögerung zwischen Abschlussstichtag und Zeitpunkt der Berichterstellung und aktualisiert die Darstellung der Lage der Gesellschaft entsprechend.

Für den Nachtragsbericht wird eine Grobstruktur vorgeschlagen, die auf 3 Gruppen von Vorgängen mit besonderer Bedeutung eingeht:

Demnach ist zunächst über die die Branche betreffenden wirtschaftlichen und politischen Ereignisse zu berichten, was Auswirkungen des Coronavirus auf das Unternehmen einschließen könnte.

zu berichten, was Auswirkungen des Coronavirus auf das Unternehmen einschließen könnte. Auch kann eine Berücksichtigung von Informationen zum Coronavirus bei Abweichungen von der durch den Jahresabschluss vorgezeichneten Linie darzustellen sein, wie etwa schwerwiegende Verluste, stark rückläufige Marktpreise, Marktumschwünge, unvorhersehbare Kostensteigerungen oder Umsatzrückgänge, die auf die Ausbreitung der Krankheit (bzw. die Reaktion von nicht erkrankten Personen darauf) zurückzuführen sind.

darzustellen sein, wie etwa schwerwiegende Verluste, stark rückläufige Marktpreise, Marktumschwünge, unvorhersehbare Kostensteigerungen oder Umsatzrückgänge, die auf die Ausbreitung der Krankheit (bzw. die Reaktion von nicht erkrankten Personen darauf) zurückzuführen sind. Schließlich ist auf Vorgänge, die die Lage der Gesellschaft verändern, einzugehen, wie im Zusammenhang mit dem Coronavirus, etwa Kurzarbeit und Entlassungen oder der Ausgang wichtiger Rechtsstreitigkeiten.

Risiken durch Coronavirus eher im Lagebericht beschreiben

Da mittelgroße und große Kapitalgesellschaften lediglich noch bis Ende März Zeit für die Aufstellung des Abschlusses haben (bei kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr), dürfte noch sehr viel Unklarheit über die Auswirkungen herrschen. Solange keine konkreten Ereignisse in der Zeit eintreten, die beschrieben werden könnten, sollte die Angabe zu den bestehenden Risiken (oder ggf. auch Chancen) im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Coronavirus auf das Unternehmen im Lagebericht gegeben werden (bzgl. den „Auswirkungen auf den Lagebericht“ erscheint in den nächsten Tage eine entsprechende News).

Informationslage bis zur Gesellschafterversammlung hoffentlich klarer

Zudem ist zu bedenken, dass über die Anhang- und/oder Lageberichtsangabe hinaus ein Fragerecht der Gesellschafter vor dem Entlastungsbeschluss besteht, was für das Geschäftsführungsorgan eine aktuelle Berichterstattung und Informationslage zur Gesellschafterversammlung erfordert. Es bleibt zu hoffen, dass dann die Auswirkungen bereits klarer gesehen werden können.

Coronavirus: Auswirkungen im Konzernabschluss

Im Konzernabschluss ist nach § 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB ebenfalls ein Nachtragsbericht aufzustellen, um Ereignisse zwischen dem Konzernbilanzstichtag und mindestens der Aufstellung – in besonders bedeutsamen Fällen aber auch bis zur Billigung des Konzernabschlusses – darzustellen. Er beschränkt sich aber abweichend auf die aus Sicht des Konzerns bedeutenden Sachverhalte. Auch hier sind die Art und finanzielle Auswirkung der Vorgänge von besonderer Bedeutung zu erläutern.

Abweichend zu den Angaben im Anhang des Einzelabschlusses ist die besondere Bedeutung an dem Konzern zu messen, sodass auf Einzelabschlussebene notwendige Angaben im Konzern obsolet sein können. Sollte etwa ein Tochterunternehmen enge Zulieferverbindungen zur Region Wuhan aufweisen und daher derzeit von Materiallieferungen abgeschnitten sein, so wäre die Bedeutung für dieses Tochterunternehmen sicher bedeutsam genug, dass in dessen Anhang zu berichten wäre. Aus der Sicht des Konzerns könnten aber die Zulieferungen aus der Region Wuhan unbedeutend sein, sodass keine Angabenotwendigkeit im Konzernanhang besteht.

Dass derzeit neben Wuhan auch viele andere Zentren (etwa Südkorea und Norditalien) betroffen sind, die teilweise einer Quarantäne unterliegen, zeigt die Problematik dieser Pandemie, die das Potenzial für einen wirtschaftlichen Einbruch der globalisierten Weltwirtschaft hat. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese schnell überwunden wird und dann eintretende Nachholeffekte aus dem befürchteten Einbruch nur eine kleine statistische Delle werden lassen.





Diese Informationen könnten Sie auch interessieren:

Covid-19 / Coronavirus - Handlungspflichten und Optionen des Arbeitgebers