Jahresabschluss: ABC wichtiger Begriffe

News 16.12.2025 | 10:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
Jahresabschluss: ABC wichtiger Begriffe kostenlos downloaden
Diese bei unseren Kunden beliebte Übersicht listet alle wichtigen Begriffe zum Jahresabschluss auf und erläutert kurz und knapp die wichtigsten Aspekte zum jeweiligen Thema.

Wichtige Begriffe zum Jahresabschluss knapp und prägnant erklärt

In diesem ABC können Sie sich zu wichtigen Begriffen des Jahresabschlusses informieren. Die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Themas sind kurz und prägnant erklärt.

In diesem Jahr wurden u. a. Informationen zu den Änderungen bei der degressiven Abschreibung durch das Investitionssofortprogramm ergänzt. Relevante Änderungen haben Sie so immer im Blick.


Jahresabschluss: Wichtige Begriffe - Download Whitepaper 

Behalten Sie mit dem kostenlosen Whitepaper "ABC wichtiger Begriffe zum Jahresabschluss" den Überblick!

