Jahresabschluss: ABC wichtiger Begriffe
Wichtige Begriffe zum Jahresabschluss knapp und prägnant erklärt
In diesem ABC können Sie sich zu wichtigen Begriffen des Jahresabschlusses informieren. Die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Themas sind kurz und prägnant erklärt.
In diesem Jahr wurden u. a. Informationen zu den Änderungen bei der degressiven Abschreibung durch das Investitionssofortprogramm ergänzt. Relevante Änderungen haben Sie so immer im Blick.
-
Nutzungsdauer von Computerhardware und Software auf ein Jahr reduziert
3.4721
-
Voraussetzungen des Investitionsabzugsbetrags und wann die Anwendung sinnvoll ist
3.158
-
Erhöhung der Schwellenwerte für die Unternehmensgrößenklassen in Kraft getreten
2.954
-
Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
1.7362
-
Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen
1.694
-
Voraussetzungen für die Einstufung als Kleinstkapitalgesellschaft
1.440
-
Voraussetzungen: Wer kann für welche Wirtschaftsgüter einen IAB geltend machen?
1.388
-
Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter
1.383
-
Vorteil 3 für die Kleinstkapitalgesellschaft: Hinterlegung statt Offenlegung
1.184
-
Abstimmung Bewirtungskosten: Welche Kosten vollständig abziehbar sind
1.132
-
16.12.2025
-
EFRAG veröffentlicht die Entwürfe des überarbeiteten ESRS Set 1
11.12.2025
-
Omnibus-Initiative: Einigung um Adressatenkreise der CSRD und CSDDD in Trilog-Verhandlungen
09.12.2025
-
Jahresabschluss-Checkliste 2025: Vorarbeiten
09.12.2025
-
-
Geschenke (richtig) buchen: So gehen Sie vor
02.12.2025
-
ISSB treibt Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter voran
26.11.2025
-
Energiewirtschaftsgesetz: Drohende Rechnungslegungspflichten für Unternehmen mit Kundenanlagen
25.11.2025
-
Körperschaftsteuersenkung: Auswirkungen auf latente Steuern nach IAS 12
20.11.2025
-
Fragen und Antworten zur Konzernabschlussprüfung
20.11.2025