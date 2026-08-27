Die Bilanz ist zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses und zeigt die Vermögens, Finanz und Kapitalstruktur eines Unternehmens zu einem Stichtag. Sie gliedert sich in Aktiva und Passiva und basiert vor allem auf den Vorschriften des HGB sowie ergänzenden steuerlichen und internationalen Regelungen. Für Unternehmen ist sie nicht nur Pflicht, sondern ein wichtiges Informationsinstrument für Steuerung, Kreditentscheidungen und die steuerliche Gewinnermittlung.

Auf den Haufe Portalen Finance, Steuern und Recht finden Fach und Führungskräfte fundierte Informationen, Arbeitshilfen und Praxisbeispiele zur Erstellung und Analyse von Bilanzen.

Weitere Informationen und Hintergründe zur Bilanz finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Bilanz auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance steht die praktische Erstellung, Analyse und betriebswirtschaftliche Einordnung der Bilanz im Mittelpunkt. Das Portal richtet sich an Verantwortliche im Rechnungswesen, in der Finanzbuchhaltung und im Controlling.

Bilanzaufbau und Bewertungsvorschriften

Haufe Finance erläutert die Gliederung der Bilanz nach § 266 HGB und stellt die einzelnen Bilanzpositionen systematisch dar. Fachbeiträge behandeln die Bewertung von Anlage- und Umlaufvermögen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalpositionen. Anhand von Praxisbeispielen wird dargestellt, wie Abschreibungen, Rückstellungen oder Wertberichtigungen korrekt bilanziert werden. Ergänzend finden sich Arbeitshilfen zur Kontenabstimmung und zur Vorbereitung der Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses.

Bilanzanalyse und Kennzahlen

Darüber hinaus bietet das Portal vertiefende Inhalte zur Analyse der Bilanz. Es wird erläutert, wie Liquiditäts-, Eigenkapital- und Verschuldungskennzahlen gebildet und interpretiert werden. Fachbeiträge zeigen, wie die Vermögens- und Kapitalstruktur bewertet und in betriebswirtschaftliche Entscheidungen einbezogen werden kann. Rechenbeispiele unterstützen bei der praktischen Anwendung der Analyseinstrumente.

Bilanz auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern wird die Bilanz im Zusammenhang mit der steuerlichen Gewinnermittlung und der Abgrenzung zwischen Handels- und Steuerbilanz behandelt.

Steuerbilanz und Maßgeblichkeitsgrundsatz

Haufe Steuern erläutert die steuerrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung und geht auf den Maßgeblichkeitsgrundsatz ein. Beiträge behandeln die Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz sowie die Notwendigkeit steuerlicher Anpassungen. Praxisbeispiele zeigen, wie steuerliche Sonderabschreibungen oder abweichende Bewertungsvorschriften in der Steuerbilanz berücksichtigt werden.

Bilanzberichtigung und Betriebsprüfung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bilanzberichtigungen und -änderungen. Das Portal stellt dar, unter welchen Voraussetzungen Fehler in der Bilanz korrigiert werden können und welche steuerlichen Folgen sich daraus ergeben. Zudem werden typische Prüfungsfeststellungen im Rahmen einer Betriebsprüfung erläutert und rechtlich eingeordnet.

Bilanz auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird die Bilanz aus handels- und gesellschaftsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Handelsrechtliche Bilanzierungspflichten

Haufe Recht stellt die gesetzlichen Grundlagen der Bilanzierung dar und kommentiert die maßgeblichen Vorschriften des HGB. Beiträge befassen sich mit Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen, Ansatz- und Ausweisvorschriften sowie mit Erleichterungen für kleine und mittelgroße Unternehmen. Darüber hinaus werden Fragen zur Pflicht zur Aufstellung und Unterzeichnung der Bilanz behandelt.

Offenlegung und Haftungsfragen

Das Portal behandelt außerdem die Offenlegungspflichten im Bundesanzeiger sowie die Verantwortlichkeit von Geschäftsführung und Vorstand. Fachbeiträge ordnen Haftungsrisiken bei fehlerhafter oder verspäteter Bilanzaufstellung ein und erläutern mögliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. Unternehmen erhalten damit eine rechtssichere Orientierung für die Erstellung und Veröffentlichung ihrer Bilanz.

Die Bilanz bildet eine zentrale Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen, steuerliche Beurteilungen und rechtliche Prüfungen. Eine fachlich fundierte und rechtskonforme Bilanzierung ist daher für Unternehmen von wesentlicher Bedeutung.