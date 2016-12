04.07.2016 | Top-Thema

Vorführwagen: Bilanzielle Zuordnung und steuerliche Besonderheiten

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen bei Vorführwagen ist in der täglichen Buchhaltungspraxis recht kompliziert. Unser Top-Thema vermittelt einen Überblick über die Handhabung. In der Automobilbranche gibt es den neuen Branchenkontenrahmen SKR 51, dessen Konten jedoch nicht in diesen Beispielen verwendet worden sind. Wenn möglich, sind die Konten der allgemein gültigen DATEV-Spezialkontenrahmen SKR 03 und 04 als Beispiel herangezogen worden.mehr