Bilanzbuchhalter

Silhouette einer Frau mit Laptop vor Hochhaus (1)
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Fachwissen

Wissensquellen für Bilanzbuchhalter

Bilanzbuchhalter zählen zu den Experten im Bereich des Rechnungswesens. Sie haben stets einen Blick auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen eines Unternehmens und sind so ein fester Bestandteil, wenn es um Überlegungen zu Weiterentwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen geht. In der Mandanten- und Kunden-Beziehung wird von Ihnen verlangt, wichtige Impulse zu liefern und sie somit bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen.
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Das Standardwerk zur Bilanzierung: Bilanztraining
Bilanztraining

Hier eignen Sie sich umfassende Kenntnisse an, die Sie zum Erstellen und Verstehen eines Abschlusses brauchen. Außerdem zeigt das Buch die  Grundlagen der Lageberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung auf.
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