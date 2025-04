Bilanzbuchhalter zählen zu den Experten im Bereich des Rechnungswesens. Sie haben stets einen Blick auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen eines Unternehmens und sind so ein fester Bestandteil, wenn es um Überlegungen zu Weiterentwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen geht. In der Mandanten- und Kunden-Beziehung wird von Ihnen verlangt wichtige Impulse zu liefern und sie somit bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen.

Es lastet somit eine große Verantwortung auf diesen Schlüsselpersonen eines Unternehmens. Und ganz nebenbei wird von ihnen verlangt, dass sie sich stets mit Neuerungen und aktuellen Informationen im Rechnungswesen und Steuerrecht auskennen. Es liegt somit eine große Verantwortung auf den Schultern dieser Fachpersonen.

Doch wie können sie gewährleisten, dass Sie immer up to date sind und sich dabei auch noch auf die richtigen Wissensquellen verlassen?

Hier wird gerne auf eine Websuche oder KI gestützte Tools zurückgegriffen, weil sie als günstige oder sogar kostenfreie Lösung bekannt sind. Doch sind sie auch wirklich immer der einfachste Weg?

Fachdatenbanken und Berufsverbände

Insbesondere bei einem solchen schnelllebigen Alltag ist es wertvoll und wichtig eine Abkürzung zu nehmen und sich auf seine Quellen verlassen zu können. Für diese Abkürzung eignen sich Fachdatenbanken und hiesige Berufsverbände optimal. Sie filtern aus den vielen gesetzlichen Änderungen und Neuerungen das wichtigste heraus und fassen diese in einem Informationsschreiben oder über eine gute Suchfunktion zusammen. So müssen nicht unzählige Minuten und gar Stunden damit verbracht werden in Fachartikeln und aktuellen BGH Urteilen nach der richtigen Lösung zu suchen. Sondern Inhalte und Informationen lassen sich zielgerichtet finden.

Da Fachdatenbanken und Berufsverbände mit entsprechenden Experten zusammen arbeiten ist hier direkt auch sichergestellt, dass die genannten Informationen korrekt sind und somit für die strategisch wichtigen Entscheidungen eines Unternehmens als Grundlage genommen werden können.

Neben der effektiven Zusammenfassung der Inhalte und gesetzlichen Neuerungen erlangt man durch die zielgerichtete Arbeit von Fachdatenbanken und den Berufsverbänden auch neue Impulse für die alltägliche Arbeit. Zudem bekommt man einen Einblick darüber, welche Themen aktuell interessant und gefragt sind.

Web Suche

Sollten Sie nun trotz aller gegenteiligen Argumente zu dem Ergebnis kommen, dass Sie lieber über die Websuche nach der Lösung suchen, dann sollten sie hier wichtige Dinge beachten.

Das Web ist eine Sammlung von vielen Informationen, sodass hier auch öfter mal ältere Inhalte zum Vorschein kommen. Prüfen Sie also immer auch das Erscheinungsdatum des jeweiligen Beitrages oder Artikels um sicher zu gehen, dass dies mit der aktuellen Rechtsprechung überhaupt noch übereinstimmt.

Des Weiteren ist es zielführend den Autor des Artikels zu betrachten. Handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Person mit entsprechendem Fachwissen oder nur um einen Laien.

Inhalte im Web werden hingegen der Inhalte in Fachdatenbanken oder Berufsverbänden nicht auf die Richtigkeit geprüft. Das sollten Sie unbedingt immer beachten, um teure Fehler zu vermeiden.

Seminare

Neben diesen beiden Optionen, bieten Seminare und Webinare noch einmal eine gute Abwechslung im Bereich der Weiterbildung von Bilanzbuchhaltern. Hier werden nicht nur Seminare und Webinare für Neuerungen und aktuelle Gesetzesgrundlagen angeboten, sondern Sie können auch ihr Fachwissen weiter ausbauen. Dies ermöglicht Ihnen, Ihrem Kunden oder Unternehmen auch in naheliegenden fachlichen Bereichen wichtige Impulse zu geben.

Bei der Wahl der Seminare und Webinare ist stets auch auf den Referenten sowie das dahinterstehende Institut oder Unternehmen zu achten. Denn die Qualität dieser Fortbildungsmöglichkeit wird durch den Referenten und die damit verbundene fachliche Eignung erst deutlich.

Bei solchen Fortbildungsmöglichkeiten haben Sie oft die Wahl zwischen Seminaren, welche vor Ort stattfinden und auch Webinaren, welche online stattfinden. Für beides gibt es Vor- und Nachteile. Bei einem Seminar vor Ort ist insbesondere in den Pausenzeiten die Möglichkeit sich unter den Teilnehmern auszutauschen und hier auch noch einmal andere Impulse zu erhalten.

Dahingegen bieten Online Webinare die Möglichkeit ortsunabhängig daran teilzunehmen. Des Weiteren werden im Nachgang in der Regel Aufzeichnungen sowie die Beantwortung der entstandenen Fragen und die Präsentation zur Verfügung gestellt. Das bedeutet man hat hier immer die Möglichkeit Inhalte noch einmal nach zu arbeiten. Des Weiteren ist es somit auch möglich zeitunabhängig an den Webinaren teilzunehmen.

Eine Kombination der genannten Optionen ist durchaus ebenfalls sinnvoll und kann auch für Ihr Team oder Berufskollegen interessant sein.

Fazit: Berufsverbände und Fachdatenbanken

Neben diesen genannten Möglichkeiten der Wissensquellen und Fortbildungen im Bereich der Finanzbuchhaltung, gibt es sicherlich noch weitere Ideen und Varianten, welche für die Sicherung der Fachkompetenz zur Verfügung stehen. Dieser Artikel sollte Ihnen einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten liefern. Setzen Sie sich gerne auch direkt mit Fachdatenbanken und hiesigen Berufsverbänden in Verbindung. So finden Sie für sich die passenden Möglichkeiten.