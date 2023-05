Neues Lehrbuch zur Rechnungslegung

Dieses Rechnungswesen-Lehrbuch vermittelt Wissen anhand von Fallstudien mit besonderem Niveau. Dank der anspruchsvollen Sachverhalte gewinnen Studierende einen vertiefenden Einblick in die Bilanzierung. Das Buch ist für verschiedene Lernkonzepte geeignet und unterstützt die Lehrenden durch weitere Arbeitshilfen.

Leukel/Schütte: Rechnungslegung in Fallstudien

Das Lehrbuch vermittelt die Handlungsfelder der Rechnungslegung nach HGB, IFRS und Steuerrecht anhand didaktisch aufbereiteter und in sich geschlossener Fallstudien. Diese wurden langjährig im Lehrbetrieb erprobt und sind auch zum Selbststudium für die Vorbereitung auf Examina bestens geeignet. Großer Wert wird dabei auf umfangreichere und kompliziertere Sachverhalte gelegt, die Studierende selbstständig bearbeiten können. Sie gewinnen so einen vertiefenden Einblick in die bilanzielle Herangehensweise.

Ein Zeitplan unterstützt Lehrende dabei, die Fallstudien passend in die eigenen Lehrveranstaltungen einzubinden. Das Fallstudienbuch kann zur Umsetzung von Konzepten wie problemorientiertes Lernen, Lernen durch Lehren, Peer Instruction und Flipped Classroom eingesetzt werden.

Die Autoren

Prof. Dr. Stefan Leukel lehrt Unternehmensrechnung und Finanzen an der DHBW Mosbach und ist wissenschaftlicher Leiter im Masterstudiengang Accounting, Controlling, Taxation am DHBW CAS.

Prof. Dr. Jens Schütte lehrt Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling an der DHBW Mosbach und ist Dozent im Master am DHBW CAS.

Inhalt

Der Inhalt besteht aus insgesamt 5 Kapiteln:

Bilanzierung von Anschaffungsvermögen im Sach- und Finanzanlagevermögen (HGB) Bilanzierung von Miet- und Leasingverhältnissen (HGB/IFRS) Bilanzierung von latenten Steuern (HGB/IFRS/EstG) Bilanzierung des Eigenkapitals (HGB) Bilanzierung von Rückstellungen (HGB/EstG)

Jedes Hauptkapitel ist untergliedert in

Zeitplan für die Lehre

Aufgabenstellung

Lösungsskizze

Erweiterungsmöglichkeiten

Literaturverzeichnis

Bibliografische Angaben

Leukel/Schütte: Rechnungslegung in Fallstudien, 2023, 200 S., als Buch (ISBN 978-3-7910-5648-7) oder eBook, jeweils 29,99 EUR

Zum Haufe Shop.