Als international anerkanntes Regelwerk stellt die IFRS-Rechnungslegung hohe Anforderungen an Bilanzierende, Prüfer und Berater. Die Standards sind komplex und unterliegen laufender Weiterentwicklung – entsprechend ist die Praxis auf verlässliche Erläuterungen angewiesen. Diese Ausgabe des Literaturforums stellt zwei aktuelle IFRS-Kommentare mit führender Fachreputation sowie ein einführendes Lehrbuch vor.

Handbuch für komplexe IFRS-Fragen

Brune, Jens / Driesch, Dirk / Schulz-Danso, Martin / Senger, Thomas (Hrsg.): Beck'sches IFRS-Handbuch - München: C.H. Beck 2025 – 2.005 Seiten, 299,00 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Das Beck’sche IFRS-Handbuch liegt in siebter, vollständig überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. Es gilt als etabliertes Fachbuch zur Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) und richtet sich an Praktiker der internationalen Rechnungslegung.

Herausgeber: Herausgegeben von Dirk Driesch, WP/StB und Certified Public Accountant; Dr. Wilfried Brune, WP/StB; Martin Schulz-Danso, WP/RA; Prof. Dr. Thomas Senger, WP/StB. Alle Mitwirkenden sind laut Verlag Praktiker auf dem Gebiet der internationalen Rechnungslegung.

Themen:

Einleitung

Abschluss

Konzernabschluss

Branchenbesonderheiten

Zwischenberichterstattung

Sonderfälle der IFRS-Berichterstattung

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Werk bietet eine systematische Kommentierung der IFRS-Vorschriften und berücksichtigt den Rechtsstand vom 31. März 2025. Neben der Kommentierung enthält das Handbuch praxisnahe Hinweise zur Anwendung der Standards.

Den Angaben zufolge wurden in der Neuauflage u. a. Ergänzungen zu IFRS 17 (Versicherungsverträge), IAS 27 (Separate Abschlüsse) sowie zu Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen aufgenommen.

Die bilanzorientierte Gliederung in 40 Kapitel erleichtert die praktische Anwendung.

Eine Übersicht zu IAS, IFRS, IFRIC und SIC am Anfang des Buches unterstützt das gezielte Auffinden relevanter Inhalte.

Praxisbeispiele und HGB-Vergleiche unterstützen die praktische Umsetzung im Alltag.

Die Textgestaltung enthält Visualisierungen, Hervorhebungen und Aufzählungen usw., sie erleichtern die Orientierung.

Inhalts- und Stichwortverzeichnis sind tief gegliedert und ermöglichen einen schnellen Zugriff.

Das Werk richtet sich an Fachanwender der internationalen Rechnungslegung – insbesondere an Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Bilanzverantwortliche in kapitalmarktorientierten Unternehmen.

Das Controller Magazin bezeichnete eine frühere Auflage als „maßgebende Praxis-Kommentierung“. Diese Bewertung wird durch die aktuelle Neuauflage uneingeschränkt bestätigt.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe

Standardwerk der IFRS-Kommentierung

Lüdenbach, Norbert / Hoffmann, Wolf-Dieter, Freiberg, Jens: Haufe IFRS-Kommentar, Freiburg: Haufe 2025 - 3.036 Seiten, 358,00 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Standardwerk zur internationalen Rechnungslegung nach IFRS in 23. Auflage, etabliert über viele Auflagen. Kommentiert sämtliche vom IASB bis Anfang 2025 herausgegebenen oder überarbeiteten Standards. Mit über 3.000 Seiten ein umfassendes Nachschlagewerk für Praktiker und Wissenschaftler.

Autoren: Dr. Norbert Lüdenbach, WP/StB, ist Leiter der Zentralabteilung Technical Accounting Center of Excellence bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann (†) war WP/StB. Dr. Jens Freiberg, WP, ist Mitglied des Vorstands der BDO AG WpG in Frankfurt am Main. Er war von März 2020 bis Juni 2025 Mitglied des IFRS Interpretations Committee (IFRS IC).

Themen:

Grundlagen der Rechnungslegung

Bewertungsmethoden

Bilanzierung der Aktiva

Bilanzierung der Passiva

Ergebnisrechnung

Übergreifende Fragen

Konzernabschluss

Sondervorschriften für börsennotierte Unternehmen

Branchenspezifische Vorschriften

Querschnittsthemen

Buchmerkmale und Eindrücke

Das Vorwort bietet einen orientierenden Überblick über die wesentlichen Änderungen, die sich aus dem Standardsetting, Nutzeranregungen und dem einschlägigen Schrifttum ergeben.

Es folgen verschiedene Übersichten, etwa die Zuordnung der Standards zu den entsprechenden Erläuterungen im Kommentar.

Der Kommentar ist benutzerfreundlich gestaltet: Vielfältige Arbeits- und Verständnishilfen unterstützen die Anwendung der IFRS – darunter zahlreiche Beispiele, erklärende Infokästen sowie Buchungssätze und Übersichten.

Zahlreiche Tabellen und Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte und Zusammenhänge. Infoboxen bieten Praxisbezüge und Anwendungsbeispiele. Arbeitshilfen wie Checklisten zu IFRS-Abschlussangaben erhöhen den Gebrauchswert.

Die übersichtliche Gestaltung erleichtert die Orientierung: Schlüsselbegriffe sind fett hervorgehoben, komplexe Aussagen werden in Unterpunkte gegliedert.

Nach Angaben des Verlags gehört eine umfassende Online-Ergänzung zum Kommentar: Der komplette Buchinhalt ist online verfügbar, inklusive regelmäßiger Updates und Zugang zu Online-Seminaren.

Transparenzhinweis: Der Rezension lag die gedruckte Buchausgabe zugrunde; der Online-Teil konnte daher nur begrenzt geprüft werden.

Transparenzhinweis: Der Rezension lag die gedruckte Buchausgabe zugrunde; der Online-Teil konnte daher nur begrenzt geprüft werden. Der umfangreiche Kommentar setzt sich intensiv mit den Regeln und Anforderungen der IFRS auseinander. Das Werk geht über eine reine Kommentierung hinaus und weist teilweise didaktische Merkmale eines Lehrbuchs auf.

Das Controller Magazin zur früheren Auflage: „Alles in allem: Vermutlich der führende deutschsprachige IFRS-Kommentar.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe

Top-Titel zum Einstieg in die IFRS

Buchholz, Rainer: Internationale Rechnungslegung, Berlin: ESV 2025 – 530 Seiten, 29,95 EUR

Buch: Das Buch erscheint in 17., neu bearbeiteter Auflage. Es vermittelt gemäß Untertitel „Die wesentlichen Vorschriften nach IFRS und HGB“. Dazu enthält die Neuauflage eine Vielzahl von Aufgaben mit Lösungen.

Autor: Prof. Dr. Rainer Buchholz ist Professor für Betriebliche Steuern und Rechnungswesen an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Seine Forschungsbereiche sind die handelsrechtliche und internationale Rechnungslegung nach IFRS. Zu diesen Themen hat er verschiedene Lehrbücher veröffentlicht.

Themen:

Grundlagen internationaler Rechnungslegung

Grundsätze internationaler Rechnungslegung

Internationale Bilanzierung

Internationale Bewertung

Internationale Erfolgsrechnung

Internationale Kapitalflussrechnung

Weitere internationale Rechnungslegungsinstrumente

Internationaler Konzernabschluss

Internationale Rechnungslegung bei SMEs

Aufgaben und Lösungen

Anhang

Buchmerkmale und Eindrücke

Die vorliegende Neuauflage bietet einen fundierten Einstieg in die internationale Rechnungslegung (IFRS). Dabei vereint das Werk die Funktionen eines Lehr- und Arbeitsbuchs.

Es überzeugt durch eine ausgeprägte didaktische Qualität: Zahlreiche Beispiele, einprägsame Merksätze und anschauliche Darstellungen tragen wesentlich dazu bei, den Lernstoff verständlich zu vermitteln.

Der Lehrstoff ist übersichtlich strukturiert. Zudem veranschaulichen und verdeutlichen mehr als 200 Abbildungen den Buchinhalt.

Über 300 Aufgaben mit Lösungen ermöglichen es Leserinnen und Lesern, Wissensstand und Verständnis des Stoffes gezielt zu überprüfen.

Die im Anhang enthaltene Übungsklausur eignet sich sowohl zur gezielten Klausurvorbereitung als auch für einen umfassenden Selbsttest.

Das Buchkonzept fördert einen effizienten Wissenserwerb: Es verbindet hohe didaktische Qualität mit integrierter Leistungskontrolle und ermöglicht so einen verständlichen Einstieg in die IFRS bei gleichzeitiger Überprüfung des erworbenen Wissens.

Angesichts der hohen Auflage und des bewährten Konzepts: ein Erfolgstitel für Studium und Weiterbildung zum Erwerb der Grundlagen der IFRS.

Zur Verlagspräsentation mit Leseprobe