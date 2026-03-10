Einkommensteuererklärung 2025 im Griff

Die jährliche Steuererklärung gehört zu den Pflichten, die selten Begeisterung auslösen – zu kompliziert, zu zeitintensiv, zu viele Detailfragen. Umso wertvoller sind verlässliche Ratgeber und Fachbücher, die Orientierung schaffen, Sicherheit vermitteln und beim Ausfüllen spürbar entlasten. Diese Ausgabe stellt fünf maßgebende Neuerscheinungen vor, jeweils zugeschnitten auf unterschiedliche Bedürfnisse und Herangehensweisen.

Standardwerk für die normale Einkommensteuererklärung

Reuß, Udo: Steuererklärung 2025/2026 - Arbeitnehmer, Beamte, 15., aktualisierte Auflage. Berlin: Stiftung Warentest 2026 – 272 Seiten, 16,90 EUR / E-Book 13,99 EUR

Buch:

Der Titel erscheint in der Ratgeber-Reihe der Stiftung Warentest jährlich aktualisiert, jeweils mit den Änderungen des neuen Steuerjahres.

Zielgruppen sind Arbeitnehmer und Beamte sowie Angestellte mit typischen Werbungskosten und Personen mit einfachen bis mittleren steuerlichen Sachverhalten.

Autor:

Nach Verlagsangaben ist Udo Reuß Wirtschafts- und Steuerjournalist. Der auf das Steuerrecht spezialisierte Diplom-Kaufmann arbeitete als Redakteur und Chefredakteur in renommierten Verlagshäusern.

Themen:

Auf ein Neues

Bereit zum Abrechnen

Durch die Formulare

Mehr Tipps zum Sparen

Hilfe

Buchmerkmale und Eindrücke

Mit allen relevanten Neuerungen für das Steuerjahr 2025

(z. B. Pauschalen, Freibeträge, Änderungen durch Jahressteuergesetz, Anpassungen bei Homeoffice, Mobilitätsprämie, Arbeitszimmer etc.)

(z. B. Pauschalen, Freibeträge, Änderungen durch Jahressteuergesetz, Anpassungen bei Homeoffice, Mobilitätsprämie, Arbeitszimmer etc.) Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung durch die Steuererklärung. Das Buch orientiert sich an den Steuerformularen bzw. Anlagen der Steuererklärung.

Praxisnahe Beispiele – z. B. typische Arbeitnehmerfälle, Pendler, Fortbildungskosten, Umzug, Dienstreisen, haushaltsnahe Dienstleistungen – erhöhen den Gebrauchsnutzen.

Steuertipps verweisen auf Sparmöglichkeiten.

Die mehrfarbige Textgestaltung, viele Abbildungen und eine verständliche, gut lesbare Darstellung und Vermittlung machen das Buch lesefreundlich.

ELSTER‑Hinweise zeigen, wie man die Erklärung elektronisch abgibt, welche Daten vorausgefüllt sind, worauf man achten sollte.

Checklisten, Übersichten und Beispielrechnungen unterstützen die Erarbeitung der Steuererklärung und vermitteln Sicherheit.

Insgesamt ein praxisnaher, verständlicher und nutzerfreundlicher Standard-Ratgeber, der sichere Orientierung schafft und eine verlässliche Anleitung für das Ausfüllen der Formulare bietet. Eine hilfreiche und nützliche Arbeitshilfe für die normale Steuererklärungen mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Umfassender Ratgeber zur Einkommensteuererklärung

Konz, Franz: Konz Das Arbeitsbuch zur Steuererklärung

München: Knaur 2025 – 973 Seiten, 18,00 €

Buch:

Der „kleine Konz“ ist ein praxisorientierter, verständlicher Ratgeber mit großer Informationsfülle, der sich insbesondere an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbständige und freiberuflich Tätige richtet. Er behandelt vielfältige Steuersachverhalte.

Der diesjährige Steuerargeber erscheint in der 35. Ausgabe. Das Buch ist seit Langem eines der meistverkauften Steuerbücher im deutschsprachigen Raum (Longseller).

Autor:

Als Verfasser und Initiator dieses Longsellers (Buch, das über einen langen Zeitraum gut verkauft wird) gilt Franz Konz (1926-2013). Seit 2013 führen bewährte Experten, so der Verlag, diesen Steuerrateber fort.

Themen:

Ein paar wichtige Worte vorab

Überblick

Die ersten Schritte

Der Hauptvordruck

Anlage Sonstiges

Anlage Vorsorgeaufwand

Anlage Sonderausgaben

Anlage AV

Anlage Außergewöhnliche Belastung

Anlage Energetische Maßnahmen

Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen

Anlage Unterhalt

Anlage Kind

Anlage N

Anlage N-Doppelte Haushaltsführung

Anlage KAP

Anlagen R, R-AUS und R-AV/bAV

Anlage SO

Anlage V

Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

Umgang mit dem Finanzamt

Einkommensteuertabelle 2025

Buchmerkmale und Eindrücke

Dieser Steuerratgeber richtet sich an Personen, die ihre Steuererklärung eigenständig und eigenverantwortlich ausfüllen möchten.

Das Arbeitsbuch erweist sich als qualifizierterer Wegweiser durch die Steuererklärung, es geht die Steuerformulare Zeile für Zeile detailliert durch. Es vermittelt wichtige Hinweise, was, wie und warum wo einzutragen ist.

Darüber hinaus bietet der Ratgeber vielfältige Steuertipps zur Steuergestaltung und zum Steuersparen.

Zahlreiche Berechnungsbeispiele, Musterschreiben, Verweise auf Präzedenzfälle usw. vermitteln qualifiziertes Hintergrundwissen und erlauben bedarfsweise eine tiefere Beschäftigung mit dem jeweiligen Steuersachverhalt. Tabellen und Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte und Zusammenhänge.

Das Buch sieht sich als Unterstützer des „geplagten Steuerbürgers“ und behandelt Steuerprobleme und den Umgang mit dem Finanzamt in einem rustikalen Stil.

Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, 1.139 Rand- und Textziffern sowie ein 37 Seiten umfassendes Register schaffen Orientierung und erleichtern den schnellen Zugriff.

Die gedrängte Darstellung mit einer hohen Informationsdichte, die kleine, seitensparende Schrift kann die Lesbarkeit und das Arbeiten mit diesem Taschenbuch Buch beeinträchtigen.

Insgesamt richtet sich dieser Ratgeber an Steuerpflichtigen, die lebendiges, praxisorientiertes Steuerwissen suchen und „trockene Abhandlungen“ meiden. Dabei werden nahezu alle Steuerpflichtigen mit einer Vielzahl an Steuerthemen angesprochen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Vielseitiger Ratgeber zur Steuergestaltung

Konz, Franz: Konz 2026 - 1000 ganz legale Steuertricks

München: Knaur 2025 – 864 Seiten, 18,00 €

Buch:

Der Untertitel präsentiert diesen Titel als „Der Steuerratgeber für alle Steuerzahler“. Der tiefergehende Ratgeber präsentiert strukturiert und übersichtlich eine Fülle von Tipps und Tricks sowie Hinweise und Ratschläge in Steuersachen.

Den Angaben zufolge erscheint der vorliegende Steuerratgeber im 42. Jahr. Aus Sicht des Verlages „der erfolgreichste Steuerratgeber“.

Autor:

Als Verfasser und Initiator dieses Longsellers (Buch, das über einen langen Zeitraum gut verkauft wird) galt Franz Konz (1926-2013). Seit 2013 führen bewährte Experten, so der Verlag, diesen Steuerratgeber fort.

Themen:

Allgemeine Steuertipps

Lohn/Gehalt

Berufliche Kosten der Arbeitnehmer

Lohnsteuerabzug

Lohnsteuerermittlung durch Freibetrag

Machen Sie in der Einkommensteuerermittlung alles geltend

Nebeneinkünfte

Sonderausgaben

Außergewöhnliche Belastungen

Steuervergünstigungen für Kinder

Steuerersparnisse durch Hausbesitz und Bauen

Sonstige Einkünfte

Kapitaleinkünfte

Gewerbliche und freiberufliche Einkünfte

Die anderen Steuern

Umgang mit dem Finanzamt

Buchmerkmale und Leseeindrücke

Der Band macht umfangreiches Steuerwisse zugängig und bereitet es anwendungsorientiert auf, systematisch geordnet nach Lebensbereichen und Einkunftsarten.

Im Unterschied zu anderen Ratgebern keine Anleitungshilfe zum Ausfüllen von Steuerformularen, sondern ein Gestaltungsbuch mit einer näheren Darstellung von Gestaltungsspielräumen, Wahlrechten und Optimierungsmöglichkeiten.

Checklisten, Übersichten und Beispiele erhöhen den praktischen Gebrauchswert.

Die kompakte Darstellung mit hoher Informationsdichte sowie die kleine, platzsparende Schrift können die Lesbarkeit und das Arbeiten mit diesem Taschenbuch erschweren.

Das Buch wendet sich an alle, die Steuern aktiv gestalten wollen, insbesondere Arbeitnehmer, Selbstständige und Freiberufler, Vermieter und Kapitalanleger sowie Steuerpflichtige mit komplexeren Steuer- und Lebenssituationen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Formular-Kommentar zur Einkommensteuererklärung

Engert, Robert / Simon, Winfried / Ulbrich, Frank / Reichardt, Carsten: Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2025

Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2026, 764 Seiten im DIN-A4-Format, 89,99 EUR

Buch:

Der Band bietet eine umfassende, fachlich fundierte Erläuterung zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2025.

Es verbindet den Charakter eines breit angelegten Nachschlagewerks mit der praktischen Detailtiefe einer Zeile‑für‑Zeile‑Anleitung.

Autoren:

Oberamtsrat und Dipl.-Finanzwirt (FH) Robert Engert ist Oberamtsrat in der Finanzverwaltung Baden-Württemberg. In den zuständigen Bund-/Ländergremien wirkt er u.a. an der inhaltlichen Gestaltung der Steuererklärungsformulare mit. Außerdem ist er Referent bei Fortbildungsseminaren.

Dipl.-Finanzwirt Winfried Simon, Regierungsrat, ist langjährig als Sachbearbeiter im Lohn- und Einkommensteuerreferat des Landesamts für Steuern, Koblenz tätig.

Regierungsdirektor und Dipl.-Finanzwirt (FH), Dipl.-Kaufmann Frank Ulbrich ist Dozent u.a. für Einkommensteuer sowie stellvertretender Leiter des Fachbereichs Steuern der Thüringer Verwaltungsfachhochschule in Gotha und stellvertretender Leiter der Landesfinanzschule.

Amtsrat und Dipl.-Finanzwirt (FH) Carsten Reichardt ist als Sachbearbeiter im Einkommensteuerreferat des Thüringer Finanzministeriums tätig. Zuvor war er langjährig Sachbearbeiter im Ertragsteuerreferat der Thüringer Landesfinanzdirektion.

Themen:

Vorbemerkungen 2025

Teil 1: Erläuterungen zu den Vordrucken 2025 (35 Kapitel zu den Teilgebieten bzw. Anlagen der Einkommensteuererklärung)

Teil 2: Wichtige Steuerersparnismöglichkeiten 2025 (Abschreibungen, Betriebsausgaben, Pauschbeträge, Wohnungseigentumsförderung, Modernisierungsaufwand, Sonderabschreibung, Besteuerung von Leibrenten und anderen wiederkehrenden Bezügen, Steuerfreiheit für Sanierungsgewinne, Corona-Hilfen 2025)

Anhang (Vereinfachts Schema zur Selbstberechnung der Einkommensteuer 2025 und Vordruckmuster 2025)

Buchmerkmale und Eindrücke

Mit einem Umfang von 764 A4-Seiten sowie umfassenden Erläuterungen und fachlich fundierten Anmerkungen erfüllt die vorliegende Buchveröffentlichung die Ansprüche an einen Praxis-Kommentar zur Einkommensteuererklärung 2025.

Die konsequente Ausrichtung an der Struktur der amtlichen Vordrucke erleichtert die Orientierung und unterstützt die Erarbeitung der Steuererklärung

Das Buch ist tief gegliedert, textliche Hervorhebungen und Gliederungen strukturieren den Text. Beispiele verdeutlichen einzelne Aussagen. Infokästen heben Wichtiges hervor. Verweise auf einschlägige Literatur und Urteile ermöglichen weitere Recherchen.

Online-Inhalte ergänzen – gegen Registrierung – das Informationsangebot durch Berechnungshilfen, Checklisten, Mustervorlagen, Tabellen und Übersichten. Der testweise Zugriff verlief erfolgreich.

Hinweise auf legale Steuerersparnismöglichkeiten und auf alle relevanten gesetzlichen Neuregelungen für 2025 sowie erwartete Änderungen 2026 erweitern den Informationsgehalt. Tipps zur elektronischen Abgabe über ELSTER und zur Nutzung digitaler Arbeitshilfen runden umfangreiche Anleitung ab.

Die Vielfalt der Informationen, das kompakte Layout und die kleine, platzsparende Schrift machen das Lesen und Arbeiten anspruchsvoll.

Das Werk ist ein gründlicher Formular-Kommentar, der sowohl Laien als auch steuerberatenden Berufen verlässliche Orientierung bietet, die Erstellung der Einkommensteuererklärung wirksam und umfassend unterstützt und dabei auch schwierige Steuerthemen behandelt.

Verlagspräsentation mit Leseprobe

Sachkundige Ausfüllhilfe und fundiertes Gestaltungswissen

Happe, Rüdiger / Happe, Kirsten: Einkommensteuererklärung 2025/2026

Freiburg: Haufe 2026 – 574 Seiten, 24,99 €

Buch:

Das Buch bietet eine umfassende Anleitung für die Steuererklärung 2025. Es zeigt zum einen, welche Angaben in welchen Formularfeldern einzutragen sind, und vermittelt zum anderen das notwendige Hintergrund- und Gestaltungswissen zu den jeweiligen Formularen.

Darüber hinaus handelt es sich um einen seit vielen Jahren erfolgreichen Klassiker zur Einkommensteuererklärung, der inzwischen von einem neu zusammengesetzten Autorenteam fortgeführt wird.

Autoren:

Rüdiger Happe ist Dipl.-Finanzwirt und Steuerberater.

Kirsten Happe ist Dipl.-Finanzwirtin und Sachgebietsleiterin in der Finanzverwaltung NRW.

Themen:

Rund um die Einkommensteuererklärung 2025

Einleitung zum Hauptvordruck 2025

Hauptvordruck (Est1A 2025)

Anlage Sonderausgaben 2025

Anlage Außergewöhnliche Belastungen 202

Haushaltsnahe Aufwendungen 2025

Energetische Maßnahmen 2025

Anlage Sonstiges 2025

Anlage Versorgungsaufwand (Versorgungsaufwendungen) 2025

Anlage AV (Altersvorsorgebeiträge, Riester 2025)

Anlage Kind (Kinderberücksichtigung) 2025

Anlage Unterhalt 2025

Anlage N (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) 2025

Anlage N-Doppelte Haushaltsführung 2025

Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) 2025

Anlage V (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), V-FeWo 2025

Anlage R (Renten), R-AV/bAV, R-Aus 2025

Anlag SO (Sonstige Einkünfte) 2025

Anlage G (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) 2025

Anlage S (Einkünfte aus selbständiger Arbeit) 2025

Anlage EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) 2025

Anlage AUS (Ausländische Einkünfte 2025

Buchmerkmale und Eindrücke

Umfassend: Das Buch deckt weitgehend alle in einer Steuererklärung vorkommenden Sachverhalte ab.

Systematisch: Die Buchstruktur folgt dem formalen Aufbau der Steuererklärung.

Schrittweise: Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen die Steuerpflichtigen durch die Steuererklärung; der Ratgeber erläutert Zeile für Zeile alle amtlichen Einkommensteuerformulare.

Übersichtlich: Eine tiefe Gliederung mit zahlreichen Unterüberschriften, Aufzählungen und Hervorhebungen erleichtert die Orientierung. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis unterstützt den gezielten Zugriff.

Beispielhaft: Praxisbeispiele erläutern und veranschaulichen die richtige Anwendung steuerlicher Vorschriften. Tabellen und Übersichten helfen, komplexe Sachverhalte klar zu erfassen.

Nutzbringend: Checklisten unterstützen die Bearbeitung der Steuererklärung, Infoboxen heben Wichtiges hervor, Praxistipps verdeutlichen konkrete Vorschriften.

Verständlich: Das Buch bietet einen gut lesbaren Zugang zum Einkommensteuerrecht; die Ausführungen sind klar, nachvollziehbar und didaktisch durchdacht.

Themenschwerpunkte: Einige Schwerpunkte vertiefen den Buchinhalt, etwa Gas‑/Wärmepreisbremse oder Dienstwagenbesteuerung.

Insgesamt handelt es sich um einen fundierten, gut strukturierten und praxisnahen Ratgeber, der sich an eine breite Zielgruppe richtet. Er bietet mehr fachliche Tiefe für die Erarbeitung der Einkommensteuererklärung als reine Einsteigerbücher, bleibt jedoch gut verständlich. Besonders geeignet ist er für alle, die ihre Steuererklärung sicher, systematisch und mit solidem Hintergrundwissen erstellen möchten.

Verlagspräsentation mit Leseprobe