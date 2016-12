01.02.2013 | News Altersversorgung

Regierung will Beamte bei Pensionen besserstellen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Bundesregierung will Beamte einem Zeitungsbericht zufolge bei der Altersversorgung besserstellen. So sollen sie ihre Pensionsansprüche künftig nicht mehr verlieren, wenn sie aus dem öffentlichen Dienst in die Privatwirtschaft wechseln, wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet.mehr