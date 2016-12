21.03.2016 | News Altersbezüge steigen

Werte für die Rentenanpassung zum 1.7.2016 stehen fest

Bild: Haufe Online Redaktion

"Die diesjährige Rentenanpassung ist das stärkste Plus seit 23 Jahren", so Andrea Nahles (Bundesarbeitsministerin). In Westdeutschland steigt die Rente um 4,25 Prozent, in den neuen Ländern um 5,95 Prozent.mehr