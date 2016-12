25.09.2012 | News Meldeverfahren

Meldeverfahren der Zukunft: Projekt OMS erreicht ersten Meilenstein

Bild: Haufe Online Redaktion

Eine umfangreiche Abschlussdokumentation zur Ist-Aufnahme der bestehenden Meldeverfahren der Projektgruppe OMS (Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung) wurde termingerecht am 31.8.2012 fertiggestellt und am 25.9.2012 veröffentlicht.mehr