18.03.2014 | News Optimiertes Meldeverfahren

OMS II folgt OMS I-Projekt auf dem Fuß

Bild: Haufe Online Redaktion

Wie im OMS I-Abschlussbericht bereits angekündigt, wird das Projekt "Optimiertes Meldeverfahren in der Sozialversicherung" um ein Jahr verlängert. Ziel ist es, die noch ausstehenden Arbeiten in OMS II zu beenden. Die einzelnen Arbeitspakete wurden am 12.3.2014 vorgestellt.mehr