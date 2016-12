31.03.2016 | News Praxis-Tipp

Zuflusszeitpunkt von Direktversicherungsbeiträgen innerhalb der 10-Tages-Regelung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Zahlt der Arbeitgeber im Rahmen einer Entgeltumwandlung Beiträge an eine Direktversicherung, so liegen unter Einhaltung der Voraussetzungen nach § 3 Nr. 63 EStG beim Arbeitnehmer steuerfreie Einnahmen vor (in 2015 bis zu 4.704 EUR steuerfrei). mehr