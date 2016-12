Altersrente

28.07.2016 | News BFH-Urteil

Staat darf Rente besteuern

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der deutsche Staat darf Renten besteuern. Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat in einem am 27.7.2016 bekannt gegebenen Urteil seine grundsätzliche Linie bestätigt.mehr