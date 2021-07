Keine verfassungswidrige Doppelbesteuerung von Altersrenten

BFH Pressemitteilung: BFH zur sog. doppelten Besteuerung von Altersrenten

Der X. Senat des Bundesfinanzhofs wird am Mittwoch, dem 19.5.2021 in den Revisionsverfahren X R 33/19 und X R 20/19 mündlich verhandeln. In den beiden Verfahren geht es um die sogenannte doppelte Besteuerung von Altersrenten. Die Entscheidung des Gerichts wird voraussichtlich in einem gesonderten Termin Ende Mai 2021 verkündet werden. Weiter