12.11.2015 | News Arbeiten im Rentenalter

Einigung bei flexiblen Rentenübergängen: Kommt ein Gesetz zum 1.7.2016?

Nach mehr als einjährigen Verhandlungen hat sich die große Koalition auf flexiblere Übergänge in die Rente geeinigt. So soll es attraktiver werden, nach Erreichen des regulären Rentenalters zusätzlich zur Rente zum Beispiel in Teilzeit weiterzuarbeiten.mehr