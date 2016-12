Langzeitarbeitslosigkeit

18.03.2014 | News Hartz IV-Sanktionen

Kein Verzicht auf Sanktion bei Arbeitslosengeld II

Bild: MEV-Verlag, Germany

Sind Sanktionen gegen Hartz IV-Bezieher gerecht oder verstoßen sie gegen die Menschenwürde? Dies wurde im Petitionsausschuss beraten. Die Hartz IV-Rebellin Inge Hannemann war als Gast dabei. Die Regierung sieht Sanktionen als gerechtfertigt an und will an der Rechtslage festhalten.mehr