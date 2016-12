12.05.2016 | News Gesetzentwurf

Regierung macht den Weg für die Flexi-Rente frei

Die Regierung will flexiblere Übergänge in die Rente ermöglichen. Es wird die Teilrente mit mehr Hinzuverdienstmöglichkeiten und Belohnung für längeres Arbeitengeben .Starre Grenzen beim Übergang in die Rente sollen fallen. Union und SPD wollen zügig ein Gesetz auf den Weg bringen.mehr