Eine aktuelle IW-Studie zeigt: Mittlerweile arbeiten knapp neun Prozent der Über-65-Jährigen weiter. Noch aktiver sind demnach Rentner in Großbritannien und Schweden. Die Motive für die längere Erwerbstätigkeit – wirtschaftliche Not oder Spaß an der Arbeit – diskutieren Experten kontrovers.Weiter