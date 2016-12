16.02.2016 | News Nordrhein-Westfalen

Besoldung von Richtern ist verfassungsgemäß

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Besoldung von Richtern der Besoldungsgruppe R 2 (Stufe 12) in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2013 und 2014 war rechtmäßig. Sie genügte den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen an eine amtsangemessene Alimentation. Das hat das Verwaltungsgericht Münster durch Urteil vom 26. Januar 2016 entschieden.