Das Motiv einer Tätowierung kann einen Eignungsmangel für die Polizei begründen, nicht die Größe. Bild: PhotoDisc Inc.

Eine große Tätowierung eines Löwenkopfes am Unterarm führt nicht zum Ausschluss aus dem polizeilichen Auswahlverfahren. Die Verwaltungspraxis in Nordrhein-Westfalen, einen Eignungsmangel bei großen Tätowierungen anzunehmen, ist laut Verwaltungsgericht Düsseldorf rechtswidrig.

Dem Land Nordrhein-Westfalen lag eine Bewerbung für die Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst vor. Allerdings hatte der Bewerber eine großflächige Tätowierung (20 x 14 cm) eines Löwenkopfes auf der Innenseite seines Unterarms. Das war für das zuständige Landesamt der Grund, den Bewerber vom Auswahlverfahren auszuschließen. Dabei berief es sich auf einen Erlass des Innenministeriums, wonach sichtbare großflächige Tätowierungen einen absoluten Eignungsmangel des Bewerbers darstellen. Sichtbar bedeutet, wenn die Körperstellen beim Tragen der Sommeruniform der Polizeibeamten erkennbar sind. An diesen Körperstellen sind Tätowierungen unzulässig, die die durchschnittliche Größe eines Handtellers überschreiten. Dies gelte unabhängig von dem Motiv der Tätowierung, da Tätowierungen die Legitimation und die Autorität von Polizeibeamten untergraben würden. Der Bewerber wehrte sich mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf gegen seinen Ausschluss vom Auswahlverfahren.

Bewerber muss zum weiteren Auswahlverfahren zugelassen werden

Das VG Düsseldorf verpflichtete das Land, den Bewerber zum weiteren Auswahlverfahren für die Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zuzulassen. Die Verwaltungspraxis des Landes Nordrhein-Westfalen ist rechtswidrig, so das Verwaltungsgericht. Augenscheinlich nehmen Tätowierungen an den Armen zu, was für einen gesellschaftlichen Wandel spricht. Dass Teile der Bevölkerung großflächige Tätowierungen für unpassend oder unästhetisch halten, reicht nicht für einen Eignungsmangel aus. Nur wenn den Polizeibeamten aufgrund ihrer Tätowierungen das erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht wird, ist ein Eignungsmangel denkbar. Hierfür fehlt es jedoch an aktuellen Umfrageergebnissen zur Akzeptanz von Tätowierungen von Beamten.

Gewaltverherrlichende Motive bleiben unzulässig

Was das Motiv der Tätowierung betrifft, kann ein Bewerber allerdings vom Auswahlverfahren ausgeschlossen werden, wenn es beispielsweise gewaltverherrlichend gestaltet ist. Eine Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Münster ist möglich (VG Düsseldorf, Beschluss v. 24.8.2017, 2 L 3279/17).