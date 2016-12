Beförderung

02.12.2014 | Agenda Themen

Was Sie diese Woche wissen müssen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Online-Redaktion Personal sammelt für Sie interessante Fundstücke aus dem Netz. Damit wissen Sie jede Woche, was die Personalwelt bewegt. Heute: Warum Google-Manager nicht per Algorithmus befördern wollen und in welcher Branche viele gute Beispiele für Candidate-Experience-Projekte zu finden sind.mehr