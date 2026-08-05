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BFH Pressemitteilung

Steuersatz für Personenbeförderungsleistungen von Mietwagenunternehmern

Der XI. Senat des BFH hat mit zwei Urteilen geklärt, dass die Regelung in § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG zur Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Personenbeförderungsleistungen im Nahverkehr mit Taxen grundsätzlich unionsrechtskonform ist, obwohl entsprechende Personenbeförderungsleistungen mit Mietwagen nicht von dieser Vergünstigung erfasst sind, sondern nach § 12 Abs. 1 UStG dem Regelsteuersatz unterliegen.
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zfs 07/2026, Einstweilige Anordnung; vorläufige Genehmigung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen; Genehmigungsfiktion, verfrühte Antragstellung; hohe Wahrscheinlichkeit des Bestehens einer fingierten Genehmigung (verneint); Antrag auf Verlängerung nahezu eineinhalb Jahre vor Auslaufen einer bestehenden Genehmigung; Ausschluss der Fiktionswirkung, weil der Behörde aufgrund verfrühter Antragstellung eine (endgültige) Entscheidung bzw. Genehmigung verwehrt war (bejaht); Streitwert
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