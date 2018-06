Beamtengesetz Hessen / § 56 Pflicht zum Schadensersatz (§ 48 Beamtenstatusgesetz)

(1) 1Schadensersatzansprüche nach § 48 des Beamtenstatusgesetzes verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von dem Schaden und der ersatzpflichtigen Person Kenntniserlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von ...mehr

30-Minuten testen