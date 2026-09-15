Freiwillige Krankenversicherung

Gerichte_und_Richter_Zeugenaussage_Mikrofon
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Versicherungsrecht

Gefälschte Vorversicherungszeiten führen zum Verlust der GKV-Mitgliedschaft

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine Krankenkasse eine freiwillige GKV-Mitgliedschaft widerrufen darf, wenn diese auf gefälschten Vorversicherungszeiten beruht. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein eigener Mitarbeiter der Kasse falsche Unterlagen eingeschleust. Das Vertrauen des Betroffenen auf den Bestand seiner Mitgliedschaft wurde als nicht schutzwürdig eingestuft.
Geld Münzen
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Beitragsrecht

Corona-Hilfen für Selbstständige als beitragspflichtiges Einkommen

Zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung wurden verschiedene staatliche Hilfsprogramme eingeführt. Mit der „Soforthilfe Corona“ erhielten Unternehmen und Selbstständige, die im Frühjahr 2020 durch die Pandemie in existenzbedrohende wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten waren, Unterstützung bei akuten Liquiditätsengpässen. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat nun entschieden, dass auch diese Mittel dem sozialversicherungsrechtlichen Beitragsrecht unterliegen.
Berechnung
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Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung für Selbstständige

Selbstständige können sich entweder freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichern. Die Beitragsberechnung in der freiwilligen Krankenversicherung basiert auf dem monatlichen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit sowie anderen Einnahmen, die den Lebensunterhalt unterstützen. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen kompakten Überblick zur Beitragsberechnung für Selbstständige in der freiwilligen Versicherung.
Taschenrechner
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Corona-Krise

Beitragsermäßigung für freiwillig versicherte Selbstständige

Grundlage für die Beitragsberechnung bei freiwillig versicherten Selbstständigen ist der aktuelle Einkommensteuerbescheid. Auf seiner Basis werden die Beiträge zukunftsbezogen bis zur Vorlage des nächsten Einkommensteuerbescheides vorläufig festgesetzt. Hat sich wegen der Beschränkungen aufgrund der Coronavirus Pandemie die Einkommenssituation geändert, kann eine Beitragssenkung in Frage kommen.
Frau mit Mädchen beim Malen mit Wasserfarben
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Selbstständige Tagesmütter und -väter

Freiwillige Versicherung: Wann besteht Anspruch auf Erstattung der halben Beiträge

Jugendämter müssen selbstständigen Tagesmüttern und -vätern die Hälfte ihrer Aufwendungen für eine freiwillige gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung erstatten. Ob das auch gilt, wenn der Beitrag zur freiwilligen Versicherung  Beitragsanteile beinhaltet, die auf Einnahmen des nicht bei einer Krankenkasse versicherten Ehegatten zurückzuführen sind, hatte das Bundesverwaltungsgericht zu entscheiden.
Rückenschmerzen vermeiden
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Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung

Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung bei einem unbezahlten Urlaub

Arbeitnehmer, die wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze krankenversicherungsfrei und freiwillige Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse sind, entrichten die monatlichen Krankenversicherungsbeiträge von der Beitragsbemessungsgrenze. In der Zeit eines unbezahlten Urlaubs während der Beschäftigung ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten.  
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