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Betriebsprüfung

Mann hält Lupe über Dokument in einem Aktenordner
Bild: Jorma Bork ⁄

Die Betriebsprüfung ist eine von der Finanzverwaltung durchgeführte Außenprüfung zur Überprüfung der steuerlichen Verhältnisse eines Unternehmens auf Grundlage der §§ 193 ff. AO. Geprüft werden insbesondere Buchführung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen sowie die zugehörigen Belege. Ziel ist es festzustellen, ob steuerliche Pflichten korrekt erfüllt wurden und ob sich Abweichungen auf die Steuerfestsetzung auswirken. Für Unternehmen hat die Betriebsprüfung große rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung, da Prüfungsfeststellungen zu Nachforderungen, Zinsen oder strafrechtlichen Folgen führen können. 

Auf den Haufe-Portalen Steuern, Recht, Finance und Controlling finden Fach- und Führungskräfte vertiefende Beiträge, Kommentierungen und praxisnahe Hinweise zur Vorbereitung und Begleitung einer Betriebsprüfung.

Weitere Hintergründe und Informationen zur Betriebsprüfung finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Betriebsprüfung auf dem Portal Steuern

Auf dem Newsportal Haufe Steuern steht die steuerliche Außenprüfung in ihrer gesamten Verfahrens- und Sachdimension im Mittelpunkt.

Ablauf, Prüfungsanordnung und Mitwirkungspflichten

Haufe Steuern erläutert detailliert die Voraussetzungen einer Prüfungsanordnung nach § 196 AO sowie den Ablauf der Außenprüfung – von der Ankündigung über die Festlegung des Prüfungszeitraums bis zur Schlussbesprechung. Beiträge ordnen Mitwirkungspflichten nach §§ 200 ff. AO ein und erläutern, welche Unterlagen und digitalen Daten bereitzustellen sind. Der Datenzugriff der Finanzverwaltung (unmittelbar, mittelbar oder Datenträgerüberlassung) wird praxisnah erklärt. Darüber hinaus werden Fristen, Prüfungsumfang und typische Verfahrensfragen systematisch dargestellt.

Prüfungsschwerpunkte und steuerliche Risikofelder

Das Portal behandelt regelmäßig typische Beanstandungsschwerpunkte, darunter Umsatzsteuer-Sachverhalte, innergemeinschaftliche Leistungen, Verrechnungspreise, Rückstellungen, Reisekosten, Kassenführung oder die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Anhand von Fallbeispielen wird dargestellt, wie Prüfungsfeststellungen entstehen und welche steuerlichen Korrekturen erforderlich werden können. Aktuelle BMF-Schreiben, Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung werden eingeordnet und in ihren praktischen Auswirkungen analysiert.

Änderungsbescheide, Zinsen und Rechtsbehelfe

Darüber hinaus erläutert Haufe Steuern die Folgen von Prüfungsfeststellungen für Änderungsbescheide, Zinsfestsetzungen und mögliche Nachzahlungsbeträge. Beiträge zeigen, wie Einsprüche vorbereitet werden können und welche strategischen Überlegungen im Rahmen der Schlussbesprechung zu berücksichtigen sind.

Betriebsprüfung auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird die Betriebsprüfung aus verfahrensrechtlicher und haftungsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Verfahrensrechtliche Grundlagen und Rechtsschutz

Haufe Recht kommentiert die maßgeblichen Vorschriften der Abgabenordnung zur Außenprüfung und erläutert die Rechtmäßigkeit der Prüfungsanordnung sowie die Grenzen des Prüfungsumfangs. Beiträge befassen sich mit Auskunftsverlangen, Vorlagepflichten, dem Umfang des Datenzugriffs sowie der Zulässigkeit von Schätzungen nach § 162 AO. Zudem werden Einspruchsmöglichkeiten gegen Prüfungsanordnungen oder geänderte Steuerbescheide sowie verfahrensrechtliche Besonderheiten praxisnah dargestellt.

Haftung, Organverantwortung und steuerstrafrechtliche Risiken

Das Portal behandelt außerdem mögliche Haftungs- und Strafrisiken im Zusammenhang mit Prüfungsfeststellungen. Thematisiert werden Verantwortlichkeiten von Geschäftsführung und Organen, persönliche Haftungstatbestände sowie die Abgrenzung zur Steuerhinterziehung oder leichtfertigen Steuerverkürzung. Auch Fragen zur Selbstanzeige oder zur Verteidigungsstrategie in Konfliktfällen werden eingeordnet.

Betriebsprüfung auf dem Portal Finance

Auf dem Newsportal Haufe Finance steht die organisatorische und bilanzielle Perspektive der Betriebsprüfung im Vordergrund.

Ordnungsgemäße Buchführung und Verfahrensdokumentation

Haufe Finance stellt praxisnahe Beiträge zur prüfungssicheren Organisation des Rechnungswesens bereit. Behandelt werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die Anforderungen der GoBD sowie die Erstellung und Pflege einer Verfahrensdokumentation. Fachbeiträge erläutern, wie Kontenabstimmungen systematisch durchgeführt, Belegablagen strukturiert und interne Kontrollmechanismen dokumentiert werden können.

Bilanzielle Auswirkungen von Prüfungsfeststellungen

Darüber hinaus wird dargestellt, wie sich Nachzahlungen, Rückstellungen oder Zinsbelastungen im Jahresabschluss niederschlagen. Haufe Finance ordnet die handelsrechtliche Behandlung von Steuernachforderungen, die Bildung von Rückstellungen nach § 249 HGB sowie Auswirkungen auf Liquiditätsplanung und Finanzkennzahlen ein. Beiträge zeigen, wie Prüfungsrisiken in die Unternehmenssteuerung integriert werden können.

Betriebsprüfung auf dem Portal Controlling

Auf dem Newsportal Haufe Controlling wird die Betriebsprüfung im Kontext von Risikomanagement und internen Kontrollsystemen behandelt.

Internes Kontrollsystem und Risikoprävention

Haufe Controlling erläutert, wie ein wirksames internes Kontrollsystem steuerliche Risiken frühzeitig identifizieren kann. Beiträge zeigen, wie Prozessanalysen, Kontrollmechanismen und Dokumentationsstandards dazu beitragen, Prüfungsfeststellungen zu vermeiden. Die Verknüpfung zwischen Rechnungswesen, Compliance und Risikomanagement wird strukturiert dargestellt.

Integration von Prüfungsergebnissen in die Unternehmenssteuerung

Darüber hinaus wird erläutert, wie Ergebnisse einer Betriebsprüfung systematisch ausgewertet und in Budgetplanung, Forecasts und strategische Steuerungsentscheidungen integriert werden können. Wiederkehrende Beanstandungen werden als Indikatoren für organisatorische Schwachstellen analysiert und in die Weiterentwicklung interner Prozesse eingeordnet.

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Urteil Schwarzarbeit

Einstellung des Strafverfahrens schützt nicht vor Beitragsnachzahlung

Einen Gastronomen erwartet nach einer Betriebsprüfung eine hohe, geschätzte Beitragsnachzahlung aufgrund von Schwarzarbeit, obwohl das parallel geführte Strafverfahren gegen eine vergleichsweise geringe Zahlung eingestellt worden war. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat nun klargestellt, unter welchen Voraussetzungen eine solche Schätzung rechtmäßig ist und warum ein bloßes Bestreiten der Vorwürfe nicht ausreicht.
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Märzklausel einfach erklärt

Wird eine Einmalzahlung in den Monaten Januar bis März eines Jahres ausgezahlt, ist die Märzklausel bei der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zu beachten. In welchen Fällen gilt sie? Und wie ist die Märzklausel praktisch umzusetzen? Ein Überblick.
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E-Mails als vorzulegende Handels- und Geschäftsbriefe

Die Finanzverwaltung ist im Rahmen der Außenprüfung grundsätzlich berechtigt, vom Steuerpflichtigen sämtliche E-Mails mit steuerlichem Bezug anzufordern. Mangels Rechtsgrundlage ist es der Finanzverwaltung aber verwehrt, ein sogenanntes Gesamtjournal zu verlangen, das einerseits erst noch erstellt werden müsste und andererseits auch Informationen zu solchen E-Mails enthält, die keinen steuerlichen Bezug haben.
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eBay: Prüfung durch das Finanzamt

Das Top-Thema gibt Tipps für gewerbliche eBay-Mitglieder bei einer Betriebsprüfung und was man tun kann, wenn ein privates eBay Mitglied als gewerblicher Händler entlarvt wurde. Es werden Begriffe wie Kleinunternehmerregelung, Differenzbesteuerung und die Gebührenrechnung von eBay näher erläutert.
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Betriebsprüfung: So funktionieren Kapitalangleichungen

Insbesondere im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung werden Bilanzberichtigungen erforderlich sein. Zur Wiederherstellung des Bilanzzusammenhangs müssen im ersten Jahr nach dem Prüfungszeitraum Kapitalangleichungen vorgenommen werden. Erkennt das Finanzamt z. B. die Sonderabschreibung für einen Pkw nicht an, erhöht der Betrag der Sonderabschreibung den Buchwert des Pkw.
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Schwarzgeschäfte - Was ist bei nicht erfassten Einnahmen zu tun?

Wer Nebengeschäfte nicht bucht, sondern privat vereinnahmt, begeht Steuerhinterziehung. Das Risiko, dass das Finanzamt Schwarzgeschäfte aufdeckt, ist verhältnismäßig groß. Wenn Sie dieses Risiko vermeiden wollen, müssen Sie bisher nicht erfasste Einnahmen nachbuchen. Unser Top-Thema zeigt, wie dies funktioniert.

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Betriebsprüfung

Pflicht zur elektronisch unterstützten Betriebsprüfung

Bereits seit dem Jahr 2014 wird die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) bei Arbeitgeberprüfungen der Rentenversicherungsträger eingesetzt. Seit dem 1. Januar 2023 besteht nun die Verpflichtung, die für die Betriebsprüfung notwendigen Daten elektronisch aus einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm zu übermitteln. Auf Antrag können sich Arbeitgeber aber bis zum 31. Dezember 2026 davon befreien lassen.
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Top-Thema für Controlling und Steuern: Verrechnungspreise
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Ein hochkarätiges Autorenteam zeigt, wie eine clevere Verrechnungspreisstruktur hilft, weltweite Tax Compliance Risiken zu reduzieren und Chancen in Bezug auf das internationale Steuergefälle sowie Cash Flow Optimierungen zu realisieren.
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