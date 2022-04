Verpflichtung zur Führung elektronischer Entgeltunterlagen

Bild: 3Q Bestimmte Entgeltunterlagen sind seit Januar 2022 elektronisch zu führen; es gibt aber auch eine Befreiungsmöglichkeit.

Seit dem 1. Januar 2022 sind die ergänzenden Unterlagen zu den Entgeltunterlagen in elektronischer Form zu führen. Diese Regelung steht in einem engen Zusammenhang mit der ab 1. Januar 2023 vorgesehenen elektronischen Betriebsprüfung. Inzwischen sind auch die Grundsätze mit den Rahmenbedingungen für die Arbeitgeber zur Führung der Angaben und Unterlagen in elektronischer Form veröffentlicht. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.