Verrechnung

Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Verrechnung
Haufe Shop: Fremdvergleich internationaler Verrechnungspreise
Fremdvergleich bei internationalen Verrechnungspreisen

Der Fremdvergleich ist einer der zentralen Grundsätze im internationalen Steuerrecht und bei der Festlegung von konzerninternen Verrechnungspreisen. Das Buch analysiert die betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, verfahrensrechtlichen und praktischen Anwendungen des Fremdvergleichsgrundsatzes.

Top-Thema für Controlling und Steuern: Verrechnungspreise
Verrechnungspreise

Ein hochkarätiges Autorenteam zeigt, wie eine clevere Verrechnungspreisstruktur hilft, weltweite Tax Compliance Risiken zu reduzieren und Chancen in Bezug auf das internationale Steuergefälle sowie Cash Flow Optimierungen zu realisieren.

Fachbeiträge & Kommentare
bAV: Direktversicherung, Pe... / 6.4.2 Pauschalierungsgrenze von 1.752 EUR
Beitrag
Jansen, SGB X § 45 Rücknahm... / 3 Literatur und Rechtsprechung
Kommentar
Sauer, SGB II § 65e Übergan... / 2.1 Grundsatz der Aufrechnung nach Satz 1
Kommentar
Sauer, SGB II § 65e Übergangsregelung zur Aufrechnung
Kommentar
Sauer, SGB II § 65e Übergan... / 2.3 Begrenzte Aufrechnungsfrist nach Satz 2
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
786
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
688
Entgeltumwandlung
467
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
352
Schenkung
341
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
334
Reverse Charge Verfahren
323
Doppelte Haushaltsführung
248
Eingruppierung TVöD
229
Kurzfristige Beschäftigung
212
Verwandte Themen
Sozialhilfe Kindergeld Internationales Steuerrecht Einkommensteuer Einfuhrumsatzsteuer Verlust Abgabenordnung Finanzgericht Pauschbetrag Coronavirus Insolvenzverwalter Cashflow Steuernachzahlung Gewinnermittlung Beitragserstattung Gewerbesteuer Vorsteuerabzug GmbH-Gesellschafter Controlling Fremdvergleich Haushaltsnahe Handwerkerleistung GmbH Rente Jobcenter Doppelbesteuerung Compliance Urteil Überstunden Verrechnungspreis Vermögensverwaltung