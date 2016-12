01.08.2014 | News Was ist neu ab 1.8.?

Gesetzliche Neuregelungen zum 1. August 2014

Bild: Michael Bamberger

Das Sortiment an Neuregelungen der Koalition ist weiter beachtlich. Zum 1.8.2014 stellt das Erneuerbare Energien Gesetz die Ökostromförderung in Deutschland auf eine neue Grundlage. Das Betreuungsgeld steigt. Erstmals gibt es einen Mindestlohn in der Fleischindustrie und auch im Tierschutz tut sich was.mehr