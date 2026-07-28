EU-Verordnung

Regenwald Malaysia
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EU-Entwaldungsverordnung

Aufschiebung der EUDR ist der falsche Weg

Immer mehr Spitzenpolitiker fordern eine Verschiebung der Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR) von Seiten der Europäischen Union. Dieses Ansinnen aus Wirtschaft und Politik ist laut Klaus Wiesen in Teilen nachvollziehbar. Gleichzeitig hätten es viele Unternehmen versäumt, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der „Head of Sustainable Supply Chain“ des Tool-Anbieters Verso sieht jedoch neben einer Verschiebung des Anwendungsstarts oder der Beibehaltung des aktuellen Zeitplans eine dritte Möglichkeit zum Umgang mit der Verordnung.
Zollschild
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Europäische Kontenpfändungsverordnung in Kraft

Kontenpfändung seit 18.01.2017 in der EU grenzüberschreitend möglich

Die grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldforderungen ist einfacher geworden. Seit 18.1.2017 gilt die Kontenpfändungsverordnung (EuKoPfVO), die es Gläubigern aus EU-Mitgliedsstaaten erleichtern soll, ihre offenen Forderungen zu sichern und später einzutreiben. Sie können den Antrag auf europäische Kontenpfändung bei dem für sie zuständigen Gericht am Heimatstaat stellen.
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