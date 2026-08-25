Freizügigkeit

Europäischer Gerichtshof Berufserfahrung von Dozenten muss an ausländischen Universitäten anerkannt werden

Die Berufserfahrung als Hochschuldozent muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bei einem Wechsel ins EU-Ausland vollständig angerechnet werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass die neue Tätigkeit mit der vorherigen gleichwertig oder identisch ist. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH).