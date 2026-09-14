Arbeitsunfall

Justizia Gerechtigkeit Urteil
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Gesetzliche Unfallversicherung

PTBS als Wie-Berufskrankheit bei Leichenumbettern

Ein Leichenumbetter, der jahrelang Weltkriegstote exhumierte und identifizierte, kämpft um die Anerkennung seiner Posttrau­ma­tische Belas­tungs­störung (PTBS) als Wie-Berufskrankheit. Das Bundessozialgericht (BSG) verwies den Fall ans Landessozialgericht (LSG) zurück: Dieses muss nun prüfen, ob Leichenumbetter – ähnlich wie Rettungssanitäter – einem erhöhten Traumatisierungsrisiko ausgesetzt sind.
Gärtner beim Hecke schneiden
Gärtner beim Hecke schneiden
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Aktuelle Unfallzahlen 2024 für "grüne" Berufe: So wenig Tote wie nie zuvor

Für 2024 verzeichnet die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau einen deutlichen Rückgang an tödlichen Arbeitsunfällen. Aufklärung und Prävention, digitale Technologien und modernere Arbeitsgeräte dürften wahrscheinlich die wichtigsten Ursachen sein. Bei den allgemeinen Unfallzahlen wurde der positive Rekordwert von 2023 allerdings nicht weiter gesenkt, im Bereich Forstwirtschaft und Jagd stiegen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr sogar an.
Pferde (1)
Pferde (1)
Rechtsprechung

Kein Arbeitsunfall bei vorbereitender Teilnahme an Voltigierstunde

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet eine Absicherung für Beschäftigte bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Aber auch wer eine sogenannte Wie-Beschäftigung, also beschäftigungsähnliche Tätigkeit, ausübt, ist gesetzlich unfallversichert. Wann eine solche Wie-Beschäftigung vorliegt, ist jedoch immer wieder umstritten - so auch im Falle einer Mutter, die sich bei einer Schnuppertätigkeit im Reitverein verletzte.
Kette mit Schloss
Kette mit Schloss
Moderne Wartungssicherheit

Lockout-Tagout (LOTO) – Wie die moderne Wartungssicherung funktioniert

Jeder fünfte tödliche Unfall in deutschen Betrieben ereignet sich bei Wartungs-, Inspektions-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten an Maschinen und Anlagen. Unternehmen setzen daher zunehmend Lockout-Tagout-Systeme (LOTO) ein, um Wartungs- und andere Servicearbeiten möglichst sicher durchführen zu können. Was genau sind LOTO-Systeme, wie funktionieren sie und wie werden sie in die betriebliche Praxis umgesetzt?
Ordner Paragraf Steuern Urteil Mann Gutachten
Ordner Paragraf Steuern Urteil Mann Gutachten
Gesetzliche Unfallversicherung

Schlag mit Vase auf den Kopf des Betreuers ist ein Arbeitsunfall

Schlägt ein Betreuter seinem ehrenamtlichen Betreuer eine Vase auf den Kopf, kann dies ein Arbeitsunfall sein, auch bei Verwandtschaft und in der gemeinsamen Wohnung. Voraussetzung ist, dass der Angriff im Zusammenhang mit der Betreuertätigkeit steht. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt bejahte dies in einem Fall, bei dem der Vater wegen eines Tobsuchtsanfalls seines Sohnes den Notarzt rief und danach angegriffen wurde.
Betriebsveranstaltung, Sommerfest
Betriebsveranstaltung, Sommerfest
Betriebsfeiern

Feiern auf dem Firmengelände: Was ist rechtlich und organisatorisch zu beachten?

Ob Tag der offenen Tür oder Sommerfest: Viele Unternehmen laden ihre Beschäftigten und manchmal auch Kunden und die Öffentlichkeit ein- oder zweimal im Jahr zu einer Veranstaltung auf ihrem Betriebsgelände ein. Dabei handelt es sich oft um Feste oder andere Aktivitäten im Freien. Bei der Organisation und Durchführung solcher Veranstaltungen gibt es einiges zu beachten, insbesondere beim Thema Sicherheit.
Berater (1)
Berater (1)
Neues DGUV-Konzept

Präventionssprechstunde für Unfallfolgen: Betroffene schneller identifizieren und therapieren

Präventionssprechstunden zur Auslotung von individualpräventiven Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit werden im betrieblichen Gesundheitsschutz immer wichtiger. Während sich dieses Instrument bei Berufskrankheiten schon längst etabliert hat, ist im Bereich der Folgen von Arbeitsunfällen noch viel Aufbauarbeit zu leisten. Eine Projektgruppe der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entwickelt daher ein Konzept zur flächendeckenden Umsetzung einheitlicher Individualpräventionsmaßnahmen, das den Schwerpunkt auf die Prävention der Folgeschäden von Arbeitsunfällen legt.
Steinmetz
Steinmetz
Verhaltensprävention in der Bauwirtschaft

Charta für Sicherheit auf dem Bau

Die „Charta für Sicherheit auf dem Bau“ der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) wurde 2017 als Teil der Initiative „Bau auf Sicherheit. Bau auf Dich.“ ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt des Programms und der Charta steht ein verhaltensorientierter Präventionsansatz. Der Bundesverband Deutsche Steinmetze ist bereits der 19. Branchenverband, der der Initiative beigetreten ist und die Charta unterzeichnet hat.
Arbeitsunfall
Arbeitsunfall
DGUV Unfallgeschehen

Weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle in 2023

Der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat die Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für das Jahr 2023 veröffentlicht. 2023 wurden weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle verzeichnet als im Jahr 2019. Damit erreichte die Zahl der Arbeitsunfälle ein historisches Tief, sofern man die Corona-Jahre 2020 bis 2022 ausklammert, da in diesen Jahren die Arbeitszeiten und die Mobilität stark durch die Pandemie beeinflusst waren. 
Zusammenhalt
Zusammenhalt
Traumaprävention

Psychosoziale Notfallversorgung im Betrieb: Status quo in deutschen Unternehmen

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) zielt darauf ab, akute Stressreaktionen von Beschäftigten zu mindern und ihre Bewältigungsstrategien zu stärken. Es ist jedoch unklar, wie Unternehmen in Deutschland die PSNV umsetzen – ob intern, durch externe Dienstleister oder gar nicht. Eine aktuelle Studie, die bis 2025 läuft, befragt derzeit rund 4.000 Unternehmen, um einen Überblick zu gewinnen.
Apparat in einer Industrieanlage
Apparat in einer Industrieanlage
Maschinenmanipulation

IFA-Umfrage zeigt: Manipulationsgeschehen hält an

Trotz Schutzeinrichtungen geschehen jedes Jahr Tausende von Arbeitsunfällen durch Manipulationen an Maschinen. Ist das Schutzkonzept nicht optimal auf die Bedienbarkeit abgestimmt, steigt der Anreiz zur Manipulation. Das Beunruhigende daran: Häufig sind Vorgesetzte über die außer Kraft gesetzten Schutzeinrichtungen informiert. Dies geht aus einer Umfrage der IFA hervor, die unter mehr als 800 Arbeitssicherheitsexperten durchgeführt wurde.
Kran
Kran
Lastenanschlag

Brauchen Kranführer als Anschläger eine zusätzliche Ausbildung?

Das fehlerlose Zusammenspiel von Kranführer und Anschläger ist beim Anschlagen von Lasten von großer Bedeutung, denn fehlerhaftes Anschlagen von Lasten kann zu schweren Unfällen führen. Die am Lastenanschlag beteiligten Beschäftigten sollten daher für ihre Aufgaben ausgebildet sein. In vielen Betrieben werden aber auch Kranführer als Anschläger eingesetzt, die dafür nicht qualifiziert sind. Darf der Kranführer aber überhaupt Aufgaben des Anschlägers übernehmen? Und wenn ja, muss er dafür in jedem Fall speziell qualifiziert werden?
Schule
Schule
Urteil

Kein versicherter Abweg bei Begleitung des Kindes zum Sammelpunkt

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet Versicherungsschutz bei Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen. Zu den Arbeitsunfällen gehören auch Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit, die sogenannten Wegeunfälle. Auch ein Abweichen von dem direkten Arbeitsweg kann unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich unfallversichert sein. Dabei muss aber ein ausreichender Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit bestehen bleiben. 
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Zum Thema Arbeitsunfall
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