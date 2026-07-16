Strom

Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Reduzierung der Netzentgelte

Die Vereinbarung über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14 EnWG

In Zeiten von steigenden Strompreisen stellt sich für Letztverbraucher die Frage, ob und wie sie ihre Stromkosten senken können. Mit § 14a EnWG steht insbesondere für Immobilienbesitzer ein Instrument zur Verfügung, Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises darstellen, mittels Vereinbarungen über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen zu reduzieren.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Hochbau / 2.4 Energieversorgung
Lexikonbeitrag
Abwehrender Brandschutz: Br... / 1.3 Brandklassen
Beitrag
Sicherer Umgang mit Lithium... / 14.1 Batterie eines E-Autos
Beitrag
Fahrrad als Arbeitsmittel / 4 Ausstattung des Fahrrads
Beitrag
Warum ist eine gute künstli... / 3 FAQs
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Energie Umsatzsteuer Energieversorgung Photovoltaik Einkommensteuer Nachhaltigkeit BFH-Urteile Stromkosten Solarenergie Strompreis Lieferung Elektroauto Vorsteuerabzug Smart Metering Heizung Blockheizkraftwerk Arbeitsunfall Elektromobilität Kfz-Steuer Wärmepumpe Erneuerbare Energien Arbeitnehmerbesteuerung Künstliche Intelligenz (KI) Entschädigung Vermietung Eigentümer Finance Excellence Lohnsteuer Wohnungseigentum Arbeitsschutz