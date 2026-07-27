Stromkosten

Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Wärmepumpe Einfamilienhaus modern
Reduzierung der Netzentgelte

Die Vereinbarung über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14 EnWG

In Zeiten von steigenden Strompreisen stellt sich für Letztverbraucher die Frage, ob und wie sie ihre Stromkosten senken können. Mit § 14a EnWG steht insbesondere für Immobilienbesitzer ein Instrument zur Verfügung, Netzentgelte, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises darstellen, mittels Vereinbarungen über die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen zu reduzieren.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Homeoffice / 3.2 Pauschaler Kostenersatz
Lexikonbeitrag
Dienstwagen: Behandlung in ... / 4.4.2 Aufladen zuhause
Beitrag
Lohnsteuerbescheinigung: Er... / 6.14 Nummer 18: Pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
Beitrag
Dienstwagen, 1-%-Regelung / 1.2.6.3 Kürzung des geldwerten Vorteils / steuerfreier Auslagenersatz
Lexikonbeitrag
Dienstwagen, 1-%-Regelung / 1.2.6.2 Vom Arbeitnehmer gezahlter Ladestrom
Lexikonbeitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Energie Strom Energieversorgung Strompreis Umweltschutz Elektroauto Energieeffizienz Energiemanagement Mieterstrom Gewinnermittlung ESG (Environmental Social Governance) Solarenergie Nachhaltigkeit Lohnsteuerpauschalierung Geldwerter Vorteil Betriebsausgaben Dienstwagen Vermieter Digitalisierung Smart Metering Recht Photovoltaik