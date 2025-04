Direktverbrauch aus dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung

Die Finanzverwaltung hat zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des Direktverbrauchs aus dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung Stellung bezogen.

Direktverbrauch von Strom

Der BFH entschied, dass die Zahlung eines sog. KWK-Zuschlags für dezentral verbrauchten Strom nicht als Lieferung im umsatzsteuerlichen Sinne betrachtet wird. Strom, der vom Betreiber einer KWK-Anlage erzeugt und selbst verbraucht wird, gilt nicht als an den Netzbetreiber geliefert. Der sog. Direktverbrauch bei zuschlagsberechtigten KWKAnlagen führe im Ergebnis nicht zu einer Lieferung an den Betreiber des Stromnetzes (Netzbetreiber). Der Betreiber behält die Verfügungsmacht über den erzeugten Strom, da dieser nicht in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.

Keine Lieferung nach dem UStG

Eine Lieferung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes setzt voraus, dass der Unternehmer einem Dritten die Verfügungsmacht über einen Gegenstand gegen Entgelt überträgt. Da der Strom nicht ins Netz eingespeist wird, entsteht keine Lieferung an den Netzbetreiber. Auch eine fiktive Rücklieferung des selbst verbrauchten Stroms an den Netzbetreiber ist nicht vorgesehen.

Wärme aus Blockheizkraftwerken

In weiteren Urteilen entschied der BFH, dass bei der unentgeltlichen Abgabe von Wärme aus Blockheizkraftwerken oder Biogas-Anlagen die Bemessungsgrundlage nach den Selbstkosten und nicht nach dem durchschnittlichen Fernwärmepreis zu bestimmen ist. Dies gilt besonders, wenn keine Marktpreise für die entnommene Wärme ermittelt werden können. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Anlage zur Produktion von Wärme nicht auch an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist.

Die Finanzverwaltung weist außerdem darauf hin, dass nicht nur natürliche Personen im Sinne des § 15 AO, sondern auch Gesellschaften, an denen der Unternehmer beteiligt ist, nahestehende Personen sein können, wenn zwischen Unternehmer und Gesellschaft enge rechtliche, wirtschaftliche oder persönliche Beziehungen bestehen.

Änderung des UStAE und Anwendungsregelung

Die Finanzverwaltung hat den entsprechend UStAE geändert. Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn die Beteiligten für vor dem 1.1.2026 ausgeführte Umsätze übereinstimmend Abschn. 2.5 des UStAE in der bis zum 31.3.2025 geltenden Fassung anwenden. Bei vor dem 1.1.2026 ausgeführten Lieferungen im Rahmen der Direktvermarktung von KWK-Anlagen, für die ein Anspruch auf einen KWK-Zuschlag besteht, wird es jedoch nicht beanstandet, wenn zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber übereinstimmend der nun in Abschn. 2.5. Absatz 13 Satz 2 UStAE geregelte KWK-Zuschlag als ein steuerbares und steuerpflichtiges Entgelt beurteilt wurde.

BMF, Schreiben v. 31.3.2025, III C 2 - S 7124/00010/002/109