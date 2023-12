Verzeichnis der befreiten Goldmünzen

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die Liste der Goldmünzen, die für das Jahr 2024 die Kriterien des Art. 344 Abs. 1 Nr. 2 MwStSystRL erfüllen, wurde veröffentlicht.

Sonderregelung für Anlagegold

Das BMF hat die Liste für befreites Anlagegold 2024 veröffentlicht. Mit enthalten sind Erläuterungen. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass davon ausgegangen wird, dass die in dieser Liste aufgeführten Münzen die Kriterien des Artikels 344 erfüllen und in diesen Mitgliedstaaten deshalb als Anlagegold zu behandeln sind. Demzufolge ist ihre Lieferung während des gesamten Kalenderjahres 2024 von der Mehrwertsteuer befreit.

BMF, Schreiben v. 4.12.2023, III C 1 - S 7068/19/10002 :006