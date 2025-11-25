Haufe Online Redaktion
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2024
In den Betriebsprüfungen der Länder waren 2024 bundesweit 12.359 Prüfer tätig. Dabei wurde ein Mehrergebnis von rund 10,9 Mrd. EUR festgestellt.

Betriebsprüfungsergebnisse 2024

In der Betriebskartei der Finanzämter sind 8.832.707 Betriebe erfasst. Davon wurden 140.764 Betriebe geprüft. Das entspricht einer Prüfungsquote von 1,6 Prozent im Durchschnitt und bei Großunternehmen einer Quote von 29,6 Prozent.

Es wurden außerdem 6.214 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u.a. bei Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften, bei Verlustzuweisungsgesellschaften oder Bauherrengemeinschaften.

Mehrergebnis 2024

Die Gewerbesteuer hat den größten Anteil am Mehrergebnis für das Jahr 2024 mit 28,4 Prozent bzw. 3,1 Mrd. EUR, die Körperschaftsteuer mit 27,5 Prozent bzw. 3,0 Mrd. EUR. Dann folgt die Einkommensteuer mit 22,0 Prozent und die Umsatzsteuer mit 12,8 Prozent. Auf sonstige Steuern entfällt ein Anteil von 8,3 Prozent.

BMF, Meldung v. 20.11.2025

