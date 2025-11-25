Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2024
Betriebsprüfungsergebnisse 2024
In der Betriebskartei der Finanzämter sind 8.832.707 Betriebe erfasst. Davon wurden 140.764 Betriebe geprüft. Das entspricht einer Prüfungsquote von 1,6 Prozent im Durchschnitt und bei Großunternehmen einer Quote von 29,6 Prozent.
Es wurden außerdem 6.214 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u.a. bei Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften, bei Verlustzuweisungsgesellschaften oder Bauherrengemeinschaften.
Mehrergebnis 2024
Die Gewerbesteuer hat den größten Anteil am Mehrergebnis für das Jahr 2024 mit 28,4 Prozent bzw. 3,1 Mrd. EUR, die Körperschaftsteuer mit 27,5 Prozent bzw. 3,0 Mrd. EUR. Dann folgt die Einkommensteuer mit 22,0 Prozent und die Umsatzsteuer mit 12,8 Prozent. Auf sonstige Steuern entfällt ein Anteil von 8,3 Prozent.
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
8.7865
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
4.622
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.2396
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.162
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.537
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
1.157
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.086
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
974
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
788
-
Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
724
-
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung der Länder 2024
25.11.2025
-
Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2024
25.11.2025
-
Grundsteuer in den verschiedenen Bundesländern
24.11.2025
-
Steuerliche Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen
21.11.2025
-
Zurechnungsbesteuerung bei ausländischen Familienstiftungen
21.11.2025
-
Gewerbesteuerliche Folgen der Abfärbewirkung
19.11.2025
-
Programmablaufpläne zur Lohnsteuer ab 2026
14.11.2025
-
Aktualisierte Liste der NATO-Hauptquartiere
14.11.2025
-
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG
13.11.2025
-
Vom Arbeitnehmer selbst getragene Stromkosten
13.11.2025