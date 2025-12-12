Hessens neues Gemeinsames Finanzermittlungszentrum

Hessen bündelt mit dem Gemeinsamen Finanzermittlungszentrum (GFEZ) Expertise gegen Organisierte Kriminalität und Finanzdelikte.

Gemeinsames Finanzermittlungszentrum (GFEZ)

Bei dem Gemeinsamen Finanzermittlungszentrum (GFEZ) handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung von Justiz-, Innen- und Finanzressort, die sich Mitte des Jahres formiert hat, bündelt die Expertise von Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung, um Vermögenswerte aus Straftaten aufzuspüren, Geldwäsche zu bekämpfen und kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen.

Es handelt sich um einen zentralen Baustein der hessischen Sicherheitsstrategie und zudem wird ein zentrales Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

