Bahrain Einkünfte von Luft- und Schifffahrtsunternehmen

Gegenseitigkeit bei Einkünften von Luft- und Schifffahrtsunternehmen mit Bahrain
Hintergrund: Einkünfte von im Inland nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG beschränkt steuerpflichtigen Luft- und Schifffahrtsunternehmen sind unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 EStG steuerbefreit, wenn u. a. die Gegenseitigkeit gewährleistet ist.
Außerdem hat das Bundesministerium für Verkehr hat die Steuerbefreiung für verkehrspolitisch unbedenklich erklärt (§ 49 Abs. 4 Satz 2 EStG).
Umfang der Steuerbefreiung
Die Steuerbefreiung erstreckt sich auf die Steuern vom Einkommen (§ 49 Abs. 4 EStG, ggf. i. V. m. § 8 Abs. 1 KStG, § 2 Abs. 6 GewStG) und ist
auch auf Beteiligungen eines im Königreich Bahrain ansässigen Luft- oder Schifffahrtsunternehmens an einer internationalen Betriebsgemeinschaft oder Pool anzuwenden.
Die auf der Grundlage der Gegenseitigkeit gewährte Befreiung gilt rückwirkend für Steuern vom Einkommen, die ab dem 1.1. 2023 erhoben werden.
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
Bis 1.4.2025 keine Sanktionen für verspätete Offenlegung
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
