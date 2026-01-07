BMF

Umsatzbesteuerung der in Ungarn ansässigen Unternehmer

News 07.01.2026 | 11:25 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
BMF: Umsatzbesteuerung der in Ungarn ansässigen Unternehmer
Bild: HarryHuber/Gettyimages

Die Finanzverwaltung hat die Zuständigkeit für die Umsatzbesteuerung der in Ungarn ansässigen Unternehmer geändert.

Änderung der Zuständigkeit

Die Finanzverwaltung bestimmt nach § 1 Abs. 4 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV) für einen Übergangszeitraum von 12 Monaten, dass für die Umsatzbesteuerung der in Ungarn ansässigen Unternehmer - abweichend von § 1 Abs. 1 Nr. 32 UStZustV - nicht mehr das "Zentralfinanzamt Nürnberg", sondern entsprechend Anlage 1 der Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten in der Bayerischen Steuerverwaltung das "Finanzamt Nürnberg" örtlich zuständig ist.

BMS, Schreiben v. 1.1.2026, IV D 1 - S 0123/00023/002/014

Schlagworte zum Thema:  Umsatzsteuer
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
Steuern sparen: 100 Steuertipps & Tricks 2024/25
100 Steuertipps & Tricks 2024/25

Simon Neumann kennt die Tricks zum Steuern-Sparen wie kaum ein anderer. Die Erklärvideos auf seinem YouTube-Kanal FinanzNerd und bei TikTok nehmen die Angst vor der Steuererklärung und erreichen monatlich fast 10 Millionen Zuschauer. Seine Erfahrungen hat er in einfache Worte verpackt und mit konkreten Anleitungen versehen: In seinem Buch präsentiert er die 100 wichtigsten Steuertipps & Tricks 2024/25 – verständlich erklärt und leicht anwendbar.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich