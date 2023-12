Unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten an Arbeitnehmer

13. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 16.12.2022 (BGBl I Seite 2431), lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab dem Kalenderjahr 2023

BMF, 23.12.2022, IV C 5 - S 2334/19/10010 :004 Bezug: BMF-Schreiben vom 20.12.2021 – IV C 5 – S 2334/19/10010 :003 Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen ...

