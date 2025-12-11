Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz
Neues BMF-Schreiben zum InvStG
Das BMF-Schreiben v. 21.5.2019, zuletzt geändert durch BMF-Schreiben v. 18.11.2024, wird erneut angepasst.
Das Inhaltsverzeichnis wurde geändert. Zudem wurden neue Entwicklungen, beispielsweise gesetzliche Änderungen durch das Wachstumschancengesetz oder das Jahressteuergesetz 2024, berücksichtigt. Das Schreiben umfasst 20 Seiten und geht punktuell auf verschiede Anwendungsfragen des InvStG ein.
BMF, Schreiben v. 24.11.2025, IV C 1 - S 1980/00206/032/046, veröffentlicht am 9.12.2025
