Die Finanzverwaltung äußert sich zu verschiedenen Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der ab dem 1.1.2018 geltenden Fassung und ändert ein früheres BMF-Schreiben.

Neues BMF-Schreiben zum InvStG

Das BMF-Schreiben v. 21.5.2019, zuletzt geändert durch BMF-Schreiben v. 18.11.2024, wird erneut angepasst.

Das Inhaltsverzeichnis wurde geändert. Zudem wurden neue Entwicklungen, beispielsweise gesetzliche Änderungen durch das Wachstumschancengesetz oder das Jahressteuergesetz 2024, berücksichtigt. Das Schreiben umfasst 20 Seiten und geht punktuell auf verschiede Anwendungsfragen des InvStG ein.

BMF, Schreiben v. 24.11.2025, IV C 1 - S 1980/00206/032/046, veröffentlicht am 9.12.2025