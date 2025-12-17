Reform der geförderten privaten Altersvorsorge: FAQ

Das BMF hat wichtige Fragen und Antworten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge in einer Übersicht zusammengestellt.

Was ist geplant?

Die private Altersvorsorge soll einfacher, günstiger, flexibler und ertragreicher werden. Dadurch soll es wieder attraktiver werden, privat fürs Alter vorzusorgen. Künftig gibt es mehr geförderte Produkte – sowohl mit Garantien als auch neue Vorsorgedepots ohne Garantie, die höhere Renditechancen bieten.

Neu ist das Altersvorsorgedepot, das stärker auf Rendite ausgerichtet ist. Es darf nur bestimmte, festgelegte Anlagen enthalten. Zusätzlich wird ein Standardprodukt eingeführt, bei dem die meisten Einstellungen automatisch erfolgen. Eigene Entscheidungen sind nur nötig, wenn man davon abweichen möchte. Die Kosten sind dabei auf maximal 1,5 Prozent pro Jahr begrenzt.

Wer mehr Sicherheit möchte, kann weiterhin Produkte mit Garantie wählen. Neben einer vollständigen Garantie sind künftig auch niedrigere Garantien möglich (80 % oder 100 % der Einzahlungen). Weniger Garantie kann höhere Renditechancen bedeuten.

Die staatliche Förderung bleibt grundsätzlich gleich, wird aber einfacher berechnet. Bürger erhalten bis zu einem jährlichen Eigenbeitrag von 1.200 EUR für jeden gesparten Euro vom Staat 30 Cent als Grundzulage dazu – ab dem Jahr 2029 sogar 35 Cent. Für weitere 600 EUR, die Bürger jährlich sparen (d. h. von 1.201 bis 1.800 EUR), erhalten sie 20 Cent pro gespartem Euro. Damit ist die Grundzulage für kleine bis mittlere Eigenbeiträge besonders hoch. Für jedes Kind erhält ein Elternteil weitere 25 Cent pro gespartem Euro; der Höchstbetrag von 300 EUR pro Kind wird bei einem jährlichen Eigenbeitrag von 1.200 EUR erreicht. Die bisherige Berechnung des einkommensabhängigen Mindesteigenbeitrags entfällt.

Wie bisher können Beiträge und Zulagen steuerlich geltend gemacht werden. Das Finanzamt prüft automatisch, ob sich zusätzlich ein Steuervorteil ergibt.

FAQ zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge

Die Finanzverwaltung gibt umfangreiche Informationen, u.a. zu folgenden Fragen:

Wann gehen die neuen Altersvorsorgeprodukte an den Start?

Warum sollte ich eine private Altersvorsorge abschließen?

Wurden für die Reform Anliegen der Öffentlichkeit aufgegriffen?

Warum wird der Sparer-Pauschbetrag nicht einfach erhöht, um die Altersvorsorge zu stärken?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der privaten Altersvorsorge und der geplanten Frühstart-Rente?

Weitere Fragen betreffen die steuerliche Förderung, die neue Produktwelt, und die Auszahlungsphase.

BMF, FAQ (Stand 16.12.2025)