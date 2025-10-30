Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Vorbehaltsnießbrauch: Wirtschaftsgüter Gewerbebetrieb übertragen
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Finanzverwaltung hat zur unentgeltlichen Übertragung der Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch Stellung bezogen.

Unentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern

Das BMF-Schreiben nimmt Bezug auf das BFH-Urteil v.  29.1.2025, X R 35/19. Der BFH hatte entschieden, dass die unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch keine Übertragung des gesamten Gewerbebetriebs i. S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG darstellt, wenn der Vorbehaltsnießbraucher seine gewerbliche Tätigkeit fortführt. Das gilt für einen aktiven wie für einen verpachteten Gewerbebetrieb.

Übertragung des Gewerbebetriebs nach dem Nießbrauch

Die übertragenen Wirtschaftsgüter gelten als Privatvermögen des Erwerbers. Erst wenn der Nießbrauch später unentgeltlich erlischt und der Erwerber die bisherige Tätigkeit fortführt, kann der Betrieb nach § 6 Abs. 3 EStG übergehen.

Fälle von Buchwertübertragung

Weiterhin möglich bleibt die Buchwertübertragung bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie bei der Übertragung von Mitunternehmeranteilen unter Vorbehaltsnießbrauch, sofern der Erwerber Mitunternehmer wird.

Anwendung der BFH-Rechtsprechung

Das BMF ordnet an, die Urteilsgrundsätze für alle Übertragungen ab dem 17.4.2025 (Veröffentlichungsdatum des BFH-Urteils) anzuwenden. In diesen Fällen ist eine Buchwertfortführung bei Übertragung von Wirtschaftsgütern unter Vorbehaltsnießbrauch nach § 6 Absatz 3 EStG auch bei einem aktiven Gewerbebetrieb nicht mehr möglich. 

Für frühere Übertragungen gilt: Ist die Veranlagung noch nicht bestandskräftig, kann auf gemeinsamen, unwiderruflichen Antrag der Beteiligten aus Vertrauensschutzgründen weiterhin die Buchwertfortführung gewählt werden.

BMF, Schreiben v. 28.10.2025, IV C 6 - S 2240/00044/019/033

Schlagworte zum Thema:  Gewerbebetrieb , Wirtschaftsgut
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
BFH: Übertragung eines verpachteten Betriebs gegen Versorgungsleistungen oder unter Vorbehaltsnießbrauch
Fußmatte mit Schriftzug Hotel vor GlastürenMichael Bamberger

Die unentgeltliche Übertragung eines verpachteten Gewerbebetriebs gegen einen Vorbehaltsnießbrauch fällt nicht unter § 7 Abs. 1 EStDV (nunmehr: § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG), eine Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen jedoch schon. Hierauf und auf die unterschiedlichen Besteuerungsfolgen weist der BFH in einem aktuellen Urteil eingehend hin.
BFH: Alle am 17.4.2025 veröffentlichten Entscheidungen
Bundesfinanzhof Schild

Am 17.4.2025 hat der BFH neun sog. V-Entscheidungen zur Veröffentlichung freigegeben.
BFH: Alle am 24.10.2024 veröffentlichten Entscheidungen
Bundesfinanzhof Schild

Am 24.10.2024 hat der BFH drei sog. V-Entscheidungen zur Veröffentlichung freigegeben.
Haufe Shop: Handbuch der Quellenbesteuerung
Handbuch der Quellenbesteuerung

Das Handbuch bietet deutschen Unternehmen und deren Beratern und Beraterinnen eine umfassende Darstellung der Quellenbesteuerung bei beschränkter Steuerpflicht ihrer ausländischen Geschäftspartner im Inland. Es zeigt, wie steuerliche Risiken vor Vertragsabschluss erkannt, DBA/EU-Regeln genutzt und Anträge zu Erstattung/Freistellung gestellt werden. Außerdem sind die zahlreichen Gesetzesänderungen (u.a. durch das ATAD-Umsetzungsgesetz, das Steueroasenabwehrgesetz und das KöMoG) sowie neue Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen eingearbeitet.
Unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch
Unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch

Leitsatz 1. Werden die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen, führt der Vorbehaltsnießbraucher jedoch seine bisherige gewerbliche Tätigkeit fort, liegt darin keine unentgeltliche Übertragung ...

4 Wochen testen