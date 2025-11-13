Die Finanzverwaltung befasst sich mit der steuerlichen Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten und in diesem Zusammenhang mit der Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung.

Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 46 EStG

Vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung sind von der Einkommensteuer befreit.

Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG

Der Arbeitgeber kann auch die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der Übereignung einer Ladevorrichtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung pauschal mit 25 Prozent erheben. Allerdings müssen dafür die geldwerten Vorteile und Leistungen sowie die Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.

In einem aktuellen Schreiben befasst sich die Finanzverwaltung mit der steuerlichen Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten. Das Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden und ersetzt das BMF-Schreiben v. 29.9.2020. Es ist vorbehaltlich der Rn. 11 und 30 für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2030 anzuwenden.

BMF, Schreiben v. 11.11.2025, IV C 5 - S 2334/00087/014/013