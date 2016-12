11.07.2016 | News Starship-Tests

Bald teilen wir den Gehweg mit Lieferrobotern

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Lieferroboter-Entwickler Starship beginnt mit Tests in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Weitere Partner neben dem bereits vor einigen Wochen bekanntgegebenen Paketdienst Hermes sind der Handelskonzern Metro sowie die Lieferdienste Just Eat und Pronto, wie das in Estland ansässige Unternehmen mitteilte.mehr