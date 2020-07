Lieferung von Strom und Wärme: Mindestbemessungsgrundlage

Die Finanzverwaltung äußert sich zur Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 5 UStG auf die Lieferung von Strom und Wärme an zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer.

Lieferung von Strom und Wärme an Unternehmer

Das BMF nimmt Bezug auf ein früheres Schreiben v. 23.2.2016 und äußert sich zur Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 5 UStG auf die Lieferung von Strom und Wärme an zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmer.

Änderung des UStAE

Die Finanzverwaltung ändert den UStAE und fügt in Abschn. 10.7 Abs. 6 folgenden Satz 4 ein: "Bei der Lieferung von Strom und Wärme an einen zum vollen Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer findet die Mindestbemessungsgrundlage keine Anwendung, wenn die Leistung im Zeitpunkt der Lieferung verbraucht wird."

Nichtbeanstandungsregelung

Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Das BMF weist in Fällen, in denen der Lieferant des Stroms bzw. der Wärme seine Leistung mit gesondertem Steuerausweis in Rechnung gestellt hat, auf § 14c Abs. 1 UStG hin. Die Finanzverwaltung hat zudem eine Nichtbeanstandungsregelung getroffen. Demnach wird für Umsätze, die vor dem 7.7.2020 ausgeführt werden, auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs nicht beanstandet, wenn der Unternehmer seine Leistungen der Mindestbemessungsgrundlage unterwirft. Außerdem weist das BMF darauf hin, dass in den Fällen, in denen der Lieferant des Stroms oder der Wärme seine Leistung mit gesondertem Steuerausweis in Rechnung gestellt hat, die Steuer auf die Mindestbemessungsgrundlage als Steuer i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG gilt.

